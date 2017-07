Incêndio em fábrica de cortiça em Santa Maria da Feira combatido por 95 operacionais

Noventa e cinco operacionais, na sua maioria bombeiros, apoiados por 33 viaturas, estão a combater o incêndio que deflagrou este sábado num armazém de cortiça de uma fábrica em Argoncilhe, Santa Maria da Feira, disse à Lusa fonte da Protecção Civil. Segundo a mesma fonte, o alerta do incêndio em Sernancelhe, na freguesia de Argoncilhe, Santa Maria da Feira, foi dado às 13h32.

Entretanto, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro precisou à Lusa que o fogo terá afectado cerca de 60 por cento do material guardado no armazém. Um outro armazém contíguo, situado a norte, "está neste momento a ceder aos ataques" às chamas.

Numa serração, localizada a este, o fogo "está dominado" e os bombeiros resolveram intervir por precaução num outro armazém, situado a oeste do foco de incêndio, por forma a proteger a zona, adiantou a fonte.

