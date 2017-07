Andar de avião é cada vez mais seguro

As estatísticas que resultam de uma parceria da plataforma Statista com a revista alemã Der Spiegel registam números de acidentes de aviação com recordes mínimos e avançam que os lugares mais seguros dentro de um avião são os que ficam mais atrás.

A verdade é que o cérebro humano acredita muito mais rapidamente que algo vai correr mal do que correr bem. A psicologia já se debruçou sobre o assunto e atribui responsabilidades aos antepassados pré-históricos. O cérebro humano está sempre alerta e à mínima possibilidade de ameaça desata a correr na posição oposta. E um dos medos que mais causa calafrios é o de andar de avião.

Algumas notícias, como a queda do Boeing 777 da Malaysia Airlines no Leste da Ucrânia, que terá causado a morte de todas as 298 pessoas que seguiam bordo, reforçam a ideia de que o número de acidentes de aviação estão a aumentar. O que não é verdade. Segundo a plataforma Statista e analistas da Rede de Segurança na Aviação - uma plataforma online com estatísticas sobre as quedas dos aviões - concluíram que o ano de 2015 foi “o mais seguro de sempre” no que toca à segurança dos voos comerciais.

Durante 2015 realizaram-se cinco milhões de voos e ocorreu apenas um acidente de aviação – em Março de 2015 morreram 150 pessoas num acidente com um avião da companhia aérea Germanwings quando o co-piloto Andreas Lubitz provocou deliberadamente o despenhamento da aeronave. Há 20 anos , por cada 700.000 descolagens, existia um acidente.

Foto DER SPIEGEL/Statista

Ainda de acordo com as estatísticas da Rede de Segurança na Aviação, há registo de sete acidentes de aviação no ano de 2015. Nos anos 70, registaram-se 40 acidentes de aviação por ano com dez vezes menos passageiros a bordo dos aviões.

E qual o lugar de avião mais seguro?

Com algumas estatísticas da Rede de Segurança na Aviação, a Popular Mechanics, revista norte-americana dedicada à ciência e tecnologia, chegou à conclusão que reservar lugares na parte traseira do avião é a decisão mais segura.

Dos 20 acidentes de aviação investigados pela revista americana (acidentes que envolviam mortes e sobreviventes), chegou-se à conclusão que os passageiros sentados no banco de trás têm 69% de hipótese de sobrevirem a um acidente. Por sua vez, os passageiros sentados nos bancos da frente do avião, muitas vezes lugares atribuídos aos bilhetes de primeira classe, têm 49% de possibilidade de sobreviverem.

Foto DER SPIEGEL/Statista

