Os oito novos secretários de Estado do Governo de António Costa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já divulgou a lista de novos secretários de Estado que sexta-feira tomam posse. Afinal saem sete secretários de Estado (o das Florestas também muda) e entram oito, graças à criação da secretaria de Estado da Habitação.

A nova secretária de Estado da Habitação é Ana Pinho. Esta pasta é uma estreia no Governo. Ana Pinho foi consultora da Câmara Municipal de Lisboa entre 2010 e 2015. Dirigia actualmente o Fundo de Reabilitação Urbana criado pelo Governo que agora integra.

A secretária de Estado da Administração e do Emprego Público é Fátima Fonseca que substitui Carolina Ferra. Fátima Fonseca foi directora de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Lisboa e preparou a integração dos precários nos quadros do município.

Eurico Brilhante Dias é o novo secretário de Estado da Internacionalização, lugar em que substitui Jorge Costa Oliveira. Eurico Brilhante Dias é deputado, tendo integrado a comissão de inquérito ao Banif. Foi secretário nacional do PS durante a liderança de António José Seguro.

Nos Assuntos Europeus Ana Paula Zacarias é a nova secretária de Estado em substituição de Margarida Marques. Ana Paula Zacarias é diplomata de carreira e desempenhava funções como embaixadora da União Europeia na Colômbia.

Tiago Antunes é o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, lugar em que substitui Miguel Prata Roque. Jurista, Tiago Antunes era chefe de gabinete do eurodeputado socialista Pedro Silva Pereira. Foi chefe do gabinete de João Almeida Ribeiro, secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, no segundo Governo de José Sócrates (2009-2011). Antes foi adjunto de Filipe Baptista, secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, José Sócrates (2005-2009).

Nos Assuntos Fiscais está agora António Mendonça Mendes em substituição de Fernando Rocha Andrade. António Mendonça Mendes é advogado especialista em Direito Público e presidente da Federação do PS de Setúbal.

A secretária de Estado da Indústria é Ana Teresa Lehmann, que substitui João Vasconcelos. Foi mandatária de Rui Moreira para a economia, o emprego e a inovação. Profissionalmente, foi pró-reitora da Universidade do Porto, integrou a Associação Portuguesa de Investimento e foi vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.

Miguel João Pisoeiro de Freitas é o novo secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, em substituição de Amândio Torres. Miguel Freitas foi deputado do PS.

A remodelação foi motivada pela demissão, no domingo, dos secretários de Estado Fernando Rocha Andrade (Assuntos Fiscais), João Vasconcelos (Indústria) e Jorge Costa Oliveira (Internacionalização), que foram constituídos arguidos pelo Ministério Público, sob acusação de eventual favorecimento indevido no caso das viagens a convite da Galp para um jogo da selecção nacional no campeonato europeu de futebol.

