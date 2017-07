Ana Paula Zacarias, de embaixadora da UE para os Assuntos Europeus

Aos 58 anos, Ana Paula Zacarias ascende ao Governo, deixando o lugar de embaixadora da União Europeia na Colômbia. Um cargo de representação europeia que antes representara no Brasil, onde em 2011 dirigiu a criação do Serviço de Acção Externa da UE.

Diplomata de carreira há quase três décadas, Ana Paula Zacarias foi, segundo a revista Visão, assessora diplomática do Presidente da República, no final dos anos oitenta. Seguindo em 1988 para a embaixada portuguesa em Washington. Em 1992, durante a presidência portuguesa da UE participou nas negociações de paz no Médio Oriente, tendo sido nomeada cônsul em Curitiba no ano seguinte.

No fim dos anos noventa regressa a Lisboa para dirigir os serviços no Gabinete de Informação e Imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, sendo depois nomeada vice-presidente do Instituto Camões.

Já no actual século, foi conselheira da missão permanente de Portugal junto da UNESCO, em Paris. Sendo, de seguida, a primeira embaixadora de Portugal na Estónia. Seguiu-se a Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia (REPER).

