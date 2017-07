Governo cria conselho superior para coordenar segurança no ciberespaço

O Governo aprovou nesta quinta-feira a criação do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço visando a "coordenação político-estratégica" da segurança no ciberespaço e a revisão da respetiva estratégia nacional. De acordo com a resolução do Conselho de Ministros, foi aprovada a criação do "grupo de projecto denominado Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço", cuja missão será a "coordenação político-estratégica para a segurança do ciberespaço e o controlo da execução da Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço e da respetiva revisão".

Em conferência de imprensa no final da reunião, a ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques afirmou que este "conselho de coordenação" terá na sua composição representantes das várias entidades que actuam neste domínio, incluindo do Centro Nacional de Cibersegurança, Polícia Judiciária, Ministério da Defesa, Ministério da Educação, Ministério da Ciência, entre outras.

"A Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço tem como propósito garantir a protecção e a defesa das infra-estruturas críticas e dos serviços vitais de informação, e potenciar uma utilização livre, segura e eficiente do ciberespaço", refere o comunicado do Conselho de Ministros.

