Protesto de enfermeiros chega à Alfredo da Costa e ao Centro Materno Infantil do Norte

Sobem para 15 as unidades afectadas pelo protesto dos especialistas em saúde materna e obstetrícia que reivindicam um vencimento ajustado às funções. Nesta quinta-feira, o protesto chega à Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, o Centro Materno Infantil do Norte, no Porto, e o Centro Hospitalar da Cova da Beira, na Covilhã.

Não vai ficar por aqui, avisa Bruno Reis, líder do Movimento de Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstetrícia. Segunda-feira, a greve estender-se-á ao hospital de Santa Maria da Feira. Na semana seguinte, às unidades hospitalares de Cascais, de Almada (Garcia da Horta), e da Madeira. Caso o Governo não ceda, o plano é ir acrescentado unidades de saúde atrás de unidade de saúde até alcançar o número total, isto é, 28.

A Maternidade Alfredo da Costa, o Centro Materno Infantil do Norte e o Centro Hospitalar de São João, no Porto, são as maiores unidades do país. A partir de quinta-feira, cada uma das duas primeiras deixa de contar com cerca de 40 enfermeiros na preparação dos partos, nos partos e nos cuidados pós-parto. No Centro Hospitalar da Cova da Beira são 20.

“O ministro [da Saúde de Portugal, Adalberto Campos Fernandes] diz que não há graves implicações, mas há”, salienta. Segundo afirma, há partos programados que estão a ser adiados e partos que se estão a fazer com três profissionais na sala em vez de nove (cinco enfermeiros e três médicos), mulheres e crianças que têm sido transferidas. E tudo isso, sublinha, acarreta riscos.

Até agora, houve duas reuniões com o secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado. As propostas apresentadas não satisfizeram o movimento dos enfermeiros Especialista em Saúde Materna e Obstetrícia. “Eram muito vagas”, justifica Bruno Reis. "Não tinham qualquer referência a valores e a datas."

Quinta-feira, entram cerca de cem profissionais neste protesto, que começou a 3 de Julho. Ao todo, há cerca de 600 profissionais do Serviço Nacional de Saúde que fazem o trabalho de enfermeiros de cuidados gerais, para o qual foram contratados, e se recusam a fazer o trabalho de enfermeiros especialistas.

