Comissão Nacional de Eleições de Angola faz campanha pelo MPLA

O activista angolano Luaty Beirão partilhou no Twitter, nesta quarta-feira, duas fotografias de cartazes da Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Angola a apelar ao voto nas eleições presidenciais daquele país, marcadas para 23 de Agosto, que são um claro apelo ao voto no candidato do MPLA.

No cartaz, com o símbolo da CNE pode ler-se: “Eleições gerais 2017, vota pela paz e pela democracia”.

O placard faz uma simulação do boletim de voto. Mostra os símbolos dos seis partidos que apresentam candidatos. Cinco dos quais não mostram mais do que símbolo partidário. O do MPLA, no entanto, tem o nome do candidato João Manuel Gonçalves Lourenço, e o “x” no quadro reservado aos eleitores para escolher o seu candidato.

A CNE, que é, por lei, uma instituição independente, faz assim um descarado apelo ao voto no Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

Angola é presidida por José Eduardo dos Santos, do MPLA, que está no poder desde 1979.

E fica assim né? Nem já uma multa, nem que for só dum coro para fingir que existe lei? #casoamizadecolorida pic.twitter.com/ASfoJC36S8 — LUATY BEIRÃO (@LuatyBeirao) 12 de julho de 2017

