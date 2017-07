Em 2014, a taxa de escolarização baixou dos 100% pela primeira vez em 20 anos

Três por cento das crianças com idade para frequentar o primeiro ciclo não estavam matriculadas neste nível de ensino em 2014 e 2015, após 20 anos com uma taxa de 100%, segundo dados da Pordata divulgados esta terça-feira. Os dados do "Retrato de Portugal 2017" revelam que a taxa real de escolarização foi de 100% entre 1981 e 2013, tendo caído para os 97,9% em 2014 e para 97% em 2015. Em 1961, era de 80,4%.

Esta taxa reflecte a percentagem de alunos matriculados no ensino pré-escolar, básico ou secundário, em idade normal de frequência desse ciclo, face à população dos mesmos níveis etários.

Segundo os dados, a taxa real de escolarização era de 89% no segundo ciclo, em 2015 (7,5% em 1961 e 67,5% em 1988), e de 87% no terceiro ciclo (6,1% em 1961 e 44,7% em 1988). Os dados apontam ainda que, em 2016, 8% da população não sabiam ler nem escrever e 18% tinham o ensino superior.

Nesse ano, a taxa de abandono escolar precoce dos jovens dos 18 aos 24 anos situou-se nos 14%, um número muito distante dos 50% registados em 1992 e dos 40% em 2004, segundo a publicação divulgada no Dia Mundial da População. A directora da Pordata, Maria João Valente Rosa, adiantou à agência Lusa que a Educação é um dos 15 temas reflectidos no "Retrato de Portugal" que demonstram mudanças na sociedade.

"A sociedade portuguesa está em mudança, nalguns casos mesmo muito acelerada, e por isso mesmo precisamos de nos preparar para essas mudanças de maneira a poder retirar delas o melhor proveito", disse a demógrafa.

Nessas mudanças descritas na publicação "existem várias tendências que nos obrigam a parar e a reflectir sobre o presente, o futuro e a trajectória que fizemos até à actualidade", adiantou, apontando como exemplo "o número de contribuintes por pensão, que é cada vez menor".

Há outros dados que "podem suscitar interessem, mesmo numa ótima de políticas públicas, com a ainda muito baixa escolaridade dos empregadores em Portugal ou o aumento recente dos trabalhadores por conta de outrem a receberem o salário mínimo".

Também há "evoluções muito significativas, como a diminuição dos níveis da mortalidade infantil ou o aumento da esperança de vida", apontou. "Hoje as crianças nascem com muito mais segurança do que nasciam no passado", com 99% a nascerem em estabelecimentos de saúde, o que não acontecia em 1960 (18%)", referiu.

A demógrafa realçou igualmente "o aumento da escolaridade, em especial das mulheres, que foi extremamente significativo", mas ressalvou que ainda há "um grande caminho a percorrer" quando comparado com outros países da União Europeia.

Os dados demonstram também, "apesar de muitos tentarem insinuar o contrário, que estudar compensa", disse, exemplificando que, a partir de 2009, as taxas de desemprego mais baixas correspondem a quem tem um nível de escolaridade superior.

O livro mostra ainda que "Portugal se converteu claramente ao mundo digital" e que os portugueses estão "mais preocupados com o ambiente", pelo modo como lidam como os resíduos.

Maria João Rosa destacou a importância do Dia Mundial da População, uma iniciativa das Nações Unidas que se celebra desde 1987, para "pensar, discutir ou abrir caminhos sobre aquilo que somos, aquilo que fomos e para onde estamos a caminhar". "A população não é um dado imutável no tempo, vai-se alterando, e por isso é tão importante conhecer essas dinâmicas da população para nos compreendermos melhor enquanto país", rematou.

