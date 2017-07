Governo "desbloqueia" construção da variante à EN 14 na Maia

O ministro do Planeamento e das Infra-estruturas, Pedro Marques, congratulou-se nesta segunda-feira com o facto de o Governo ter “desbloqueado” a construção da variante à estrada nacional 14, que faz a ligação entre Famalicão e Maia, passando na Trofa.

“Desbloqueámos um processo muito importante para as populações da Área Metropolitana do Porto (AMP) e de concelhos a norte”, com o lançamento do concurso [na sexta-feira] “para começar a fazer a variante à EN 14, no troço do nó do Jumbo à Via Diagonal” e nas próximas semanas será lançado concurso para o troço “junto a Famalicão”, disse Pedro Marques aos jornalistas.

Segundo o ministro, “por muita polémica política” que tenha havido em torno deste assunto, a obra “é para se fazer” e já “começou este concurso para este troço importantíssimo”, cuja empreitada está orçada em seis milhões de euros, integralmente financiados pelo Orçamento do Estado.

Pedro Marques adiantou que o próximo troço cujo concurso será lançado em breve, junto a Famalicão, custará “mais de cinco milhões de euros”.

“E não avançam mais [troços daquela variante à EN 14] porque o atravessamento do rio Ave não estava previsto em condições, estava em risco de ser chumbado pelo Agência Portuguesa do Ambiente (APA)”, justificou o ministro, garantindo que quando o projecto em causa for aprovado em termos ambientais, é sua intenção “avançar” com essa ligação para concluir a ligação.

A EN14 é a via de acessos a várias zonas industriais onde existem empresas com forte vocação exportadora.

A estrada é atravessada diariamente por cerca de 30 mil veículos, nomeadamente pesados, sendo um dos principais problemas os estrangulamentos.

Em maio, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou na Maia a construção desta variante alternativa à EN14, uma reivindicação local com mais de 20 anos.

“O senhor ministro do Planeamento e das Infra-estruturas já assumiu a decisão de construir a variante à EN14, neste primeiro troço, que servirá o Concelho da Maia até à Via Diagonal e ao Nó da Carriça, é uma decisão que está tomada e é uma decisão que irá ser implementada”, afirmou durante a inauguração do Complexo Desportivo do Instituto Superior da Maia (ISMAI).

Este anúncio foi, na ocasião, um motivo de “grande alegria” para o presidente da Câmara da Maia, o social-democrata Bragança Fernandes, que classificou o dia de “histórico”.

No dia seguinte, o PSD de Vila Nova de Famalicão manifestou a "maior desconfiança" ao anúncio do primeiro-ministro sobre o início da construção da variante, considerando ser inadmissível que Costa tenha dito “estar tudo pronto para avançar, quando já o podia ter feito há um ano”.

