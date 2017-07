Eleições no Porto "não são favas contadas”, avisa Rio

Rui Rio elogiou ontem o perfil do independente que o PSD vai candidatar à Câmara do Porto, Álvaro Almeida, e declarou, num recado directo a Rui Moreira, que, “ao contrário do que se pensa”, a vitória autárquica no Porto “não serão favas contadas”.

PUB

“Quero aqui dizer que, ao contrário do que se pensa, a [vitória] vai depender de nós. Isto não serão favas contadas. Há um caminho a percorrer e, se for bem percorrido, [o resultado] será bem diferente para aqueles que pensam que [ganhar a Câmara do Porto] são favas contadas”, declarou.

Discursando ao final da tarde, na sede do PSD-Porto, onde decorreu a sessão de apresentação de Pedro Duarte, como candidato à assembleia Municipal, o ex-presidente da Câmara do Porto puxou pelo partido para dizer que “Álvaro Almeida “tem condições para exercer o cargo ao qual se candidata”. “Álvaro Almeida é efectivamente um independente da sociedade civil, com uma carreira profissional e académica que responde por si”, vincou. O resto do discurso reservou-o para falar da regionalização, proclamando “um grande debate a nível nacional sem tabus, nem partidarites, para que seja possível encontrar-se uma solução o mais consensual possível” para se alcançar “um regime mais democrático e menos despesista”. No final, a plateia levantou-se, aplaudindo-o.

PUB

Paulo Rangel falou no mesmo registo de Rio, afirmando que “os jogos e as apostas não estão feitos”. E dirigindo-se a Álvaro Almeida, enalteceu o rigor que coloca em tudo o diz. O eurodeputado trouxe para o seu discurso a polémica ligada à Agência Europeia de Medicamento para criticar o primeiro-ministro, acusando-o de ter “duas caras, uma em Lisboa e outra em Bruxelas”. Depois Rangel criticou António Costa por estar "desaparecido em combate" e assim deixar a credibilidade do país "ao desbarato". "O homem que não dá a cara e que se chama António Costa está desaparecido em combate. Temos um primeiro-ministro 'missing in action'. Está dado como desaparecido", afirmou. No final deixou uma mensagem: “Devemos sair daqui com esperança e com garra para luta que temos pela frente”,

O candidato à Assembleia Municipal do Porto, Pedro Duarte, explicou que aceitou o convite para liderar a lista por razões afectivas, numa cidade que - sublinhou - “tem um enorme potencial ainda não explorado”. “Sinto que posso dar o meu contributo para poder ver uma cidade melhor (…) e Álvaro Almeida representa o melhor do Porto. É alguém que fez a sua carreira académica e profissional de forma exemplar não beneficiando de benesses ou regalias, interesses ou redes de influência”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo Pedro Duarte, a “cidade precisa de um novo fôlego. Uma cidade como o Porto merece um projecto político que seja mais do que aproveitar uma companhia low cost, publicar uns artigos em revistas internacionais e encontrar uma agência de marketing que cria logotipos”. “A Câmara do Porto precisa mais do que um bom relações públicas à sua frente”, declarou, afirmando que “no dia 1 de Outubro só há verdadeiramente duas opções: a espécie de geringonça que nos governou ou esta alternativa de futuro”.

Álvaro Almeida criticou o presidente da Câmara do Porto por “não ter obra feita” ao longo de quatro anos e mostrou-se empenhado em fazer diferente para que o “Porto continue a ser um farol da região”.

António Tavares, Jorge Costa, Matilde Alves, Luís Osório, Emídio Guerreiro, Paulo Rios, José Carlos Póvoas, Pais Clemente foram algumas das figuras presentes na sessão.

PUB

PUB