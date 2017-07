Emma Stone: vários actores reduziram o seu salário para ambos ganharem o mesmo

Emma Stone, vencedora do Óscar de Melhor Actriz este ano por La La Land: Melodia do Amor, revelou na semana passada que alguns dos seus colegas protagonistas do sexo masculino já aceitaram cortes nos seus salários para que ela ganhasse tanto quanto eles. As declarações da actriz surgem numa altura em que a paridade de pagamento é um tema quente em Hollywood.<_o3a_p>

PUB

Nos últimos anos, várias vozes se ergueram para denunciar o desequilíbrio ou pedir mais igualdade no que os protagonistas e as estrelas do sexo feminino recebem por filme. Agora, a actriz explicou numa mesa redonda promovida pela revista Out, que alguns desses gestos foram relevantes para mudar a sua vida e o seu percurso. “Até agora na minha carreira precisei que os meus colegas homens aceitassem uma redução no seu salário para que eu pudesse ter paridade com eles”, revelou, “e isso é algo que eles fazem por mim porque sentem que é o correcto e justo”.

<_o3a_p>Stone falou também no sistema de quotas que vigora em Hollywood e de como estas equiparações salariais influem nele e no futuro – alguns actores têm no seu contrato uma quota ou percentagem dos ganhos posteriores do filme, um valor que acresce ao salário, e que também serve de indicador do seu valor no mercado . "Se o meu co-protagonista masculino, que tem uma quota mais elevada do que a minha, mas acredita que somos iguais, aceita um corte salarial para que eu possa ficar equiparada com ele, isso muda a minha quota no futuro e muda a minha vida." <_o3a_p>

PUB

Stone explicou que esse tipo de atitude é algo que tem passado despercebido na actual discussão sobre a paridade de pagamentos. “O nosso pagamento igual implica que haja pessoas que digam abnegadamente ‘Isso é o que é justo’”, defende, argumentando que “Não é sobre ‘As mulheres são isto e os homens são aquilo’. É [sim sobre] ‘Somos todos iguais, somos todos o mesmo, merecemos o mesmo respeito e os mesmos direitos’”. <_o3a_p>

Para a actriz, o tema da igualdade de pagamento “faz muito sentido”, diz, quantificando em proporção que “nas melhores circunstâncias actualmente ganhamos 80 cêntimos enquanto os homens recebem um dólar”.

PUB

PUB