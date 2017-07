À 11.ª edição, o Nos Alive teve o primeiro filho

Nasceu na sexta-feira o primeiro "bebé Alive", anunciou este sábado, em conferência de imprensa, Álvaro Covões, responsável pela organização do festival de música que decorre por estes dias em Algés. Rodrigo, filho de uma espectadora que arriscou uma ida ao festival de Verão em final de gravidez, está bem e até já tem pulseira no braço.

Este ano, e após um esforco da organização para ter um festival "realmente para todos", o recinto conta com um espaço preparado para grávidas. Foi aí que, na quinta-feira, foi prestada uma primeira assistência à mãe do bebé, a quem rebentaram as águas no momento em que The xx tocavam a música preferida do pai. A mulher seria de seguida transportada para a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, onde Rodrigo acabaria por nascer já no dia seguinte, sexta-feira, quando ainda se ouvia The Kills em Algés.

Alegria para os pais, mas o festival ainda não tinha acabado. Neste sábado, o último dia do Nos Alive, tocavam os Spoon e o pai, fã da banda norte-americana, não quis perder o concerto. Afinal, só podia estar umas horas na maternidade. Eram ordens médicas. Seguiu para Algés e não faltou ao espectáculo, contou Covões aos jornalistas.

A partir da maternidade, a mãe enviou um e-mail de agradecimento ao responsável pela organização do festival. Em anexo, a fotografia do mais novo festivaleiro, filho de quem só ainda tinha falhado uma das onze edições do evento. E no braço do bebé já estava então a pulseira do Nos Alive.

Entretanto, e para além deste marco, o festival encerra nesta noite de sábado com registo de 55.000 espectadores por noite, numa edição em que os bilhetes há muito estavam esgotados. Para o próximo ano, Álvaro Covões não recomenda que se arrisque uma ida ao festival em final de gravidez. Mas se tal voltar a acontecer, o recinto estará preparado para qualquer eventualidade. com Claudia Carvalho Silva

