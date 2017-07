Mais um aluno internado por causa de surto de tuberculose em colégio

Mais um aluno do Externato Rumo ao Sucesso, em Azeitão, concelho de Setúbal, foi internado por suspeita de tuberculose. O surto nesta instituição de ensino especial, divulgado pelo PÚBLICO há uma semana, obrigou já ao internamento de sete alunos e ao tratamento de dezenas de outras pessoas.

Segundo a pneumologista Raquel Duarte, do Programa Nacional para a Tuberculose da Direcção-Geral de Saúde (DGS), em declarações ao PÚBLICO, este último aluno “foi orientado para o hospital para estudo, para confirmar o diagnóstico” e encontra-se internado no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, até que os exames estejam concluídos. “Há suspeita de doença porque há alterações radiológicas, vai ser feita colheita de produtos para submeter a análise e os resultados preliminares serão conhecidos nos próximos dias”, declarou ontem a pneumologista.

Os resultados do rastreio aos primeiros 80 alunos e funcionários revelaram, tal como noticiado na sexta-feira da semana passada, que 42 pessoas tinham tido contacto com um doente e transportavam a bactéria Mycobacterium tuberculosis, mas não desenvolveram a doença. Iniciaram por isso tratamento preventivo para que não venham a desenvolver “tuberculose activa”. Outras seis pessoas tinham já desenvolvido a doença. Entretanto, o PÚBLICO apurou que os cerca de 50 rastreios realizados depois, já entre quinta-feira passada e ontem, terão indicado mais seis casos em que foi detectada a infecção, entre os quais o do aluno que se encontra internado para confirmação. Mas o número de infectados desta segunda vaga de rastreios não foi confirmado pela DGS porque, segundo Raquel Duarte, “ainda não há resultados dos exames”.

A responsável da DGS explica que o caso de Azeitão continua classificado como um surto de tuberculose e que a estratégia das autoridades de saúde passa agora pelo alargamento dos rastreios ao colégio — até agora, os alunos eram transportados ao centro de saúde para serem submetidos a avaliação — e ao contexto familiar dos mesmos. Esta actuação foi decidida ontem, numa reunião entre o Centro Diagnóstico Pneumológico (consulta de tuberculose) e os responsáveis de Saúde Pública do Centro de Saúde de São Sebastião, em Setúbal, que está a fazer os rastreios.

“Na próxima semana vai ser enviada uma equipa ao colégio”, disse Raquel Duarte. “Vamos alargando o círculo de rastreios à medida que vamos encontrando casos, até não se encontrar mais nada.” Esta nova vaga de exames vai decorrer durante as “próximas semanas” e está prevista também a repetição da avaliação aos rastreios de infecção latente que deram negativo na primeira vez.

De acordo com a responsável, o surto deveu-se à conjugação de dois factores que tornaram as “condições ideais” à propagação da bactéria: a natureza da doença e o local. “Estas crianças estiveram muito tempo doentes antes de serem diagnosticadas, o que de certa forma é normal porque a tuberculose é uma doença insidiosa, que tem sintomas atípicos, que podem mascarar uma série de outras situações, e num colégio em que as pessoas se encontram num ambiente fechado, e de ensino especial, o diagnóstico é ainda mais difícil.” O Externato Rumo ao Sucesso é frequentado por cerca de duas centenas de crianças e jovens (internos e externos) e tem 50 funcionários.

