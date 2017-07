Depois de noite de "anarquia" e "caos" em Hamburgo, G20 amanhece com a polícia em controlo

Já com os responsáveis das maiores economias do mundo a trabalhar em Hamburgo, a primeira noite de G20 foi mais uma vez marcada pelos confrontos entre polícia e manifestantes. “Anarquia”, escreve o Die Welt, “caos”, titula o Frankfürter Allgemeine para descrever a noite de sexta-feira para sábado na cidade, com a agência Reuters a declarar que a polícia ganhou vantagem na manhã deste sábado. O epicentro dos confrontos, envolvendo membros do grupo anticapitalista Black Bloc, foi o bairro de Sternschanze, também conhecido como Schanzenviertel.

PUB

O balanço, à hora de publicação desta notícia, é de um total de 197 polícias feridos em dois dias, com 19 pessoas presas e dezenas temporariamente detidas, informa a Reuters; já a alemã Deutsche Welle fala em 213 agentes feridos. Não é certo o número de feridos entre os manifestantes, mas na sexta-feira um dos organizadores dos protestos dava conta de “dezenas” de pessoas com ferimentos. A Reuters refere ainda que num subúrbio de Hamburgo a polícia pôs fim a um protesto de manifestantes encapuzados que terminou com a detenção de 59 suspeitos e fala ainda de 14 feridos que foram levados para o hospital – a origem dos ferimentos não é clara.

Haverá, diz a Deustche Welle citando um porta-voz da polícia, cerca de 1500 manifestantes violentos entre os cerca de 100 mil que estão na cidade para contestar o G20.

PUB

O dia em Hamburgo, a cidade que acolhe a cimeira em que Vladimir Putin e Donald Trump se encontraram pela primeira vez e onde se joga o futuro de temas como o aquecimento global ou o terrorismo, foi pontuado pelo habitual da agenda de uma cimeira dos países mais ricos do mundo – encontros de líderes mundiais, manifestações pacíficas (de ciclistas, por exemplo), marchas de cerca de 100 mil pessoas com cartazes, eventos à margem da cimeira e protestos mais violentos. Estes últimos, destinados a contestar o modelo capitalista, a globalização ou outras causas, acabaram por se concentrar então em Schanzenviertel, que como a Reuters contextualiza é uma zona de casas ocupadas e forte cultura de esquerda.

Era ali que muitos dos activistas mais violentos se foram concentrando, e onde tiveram lugar “as cenas mais dramáticas da noite” em que a polícia perseguiu membros do movimento radical Black Bloc, que quer destronar o capitalismo, por andaimes enquanto estes procuravam refugiar-se nos telhados. Lá em baixo, barricadas em chamas emanavam um fumo espesso”, relata a Reuters.

Num comunicado das 4h15 desta madrugada, a polícia de Hamburgo confirma que a situação está controlada e fala de pessoas “armadas com coquetéis molotov e barras de ferro”, do uso de fisgas e de como “os serviços de emergência foram continuamente expostos a ataques violentos” em Schanzenviertel, admitindo o uso da força da sua parte. “Vários veículos foram incendiados”, mas “actualmente, a situação acalmou em Schanzenviertel”.

O Frankfürter Allgemeine faz um relato das horas mais tensas da noite, de como entre as 23h e as 24h locais a polícia começou a apertar o cerco aos manifestantes. Uma “batalha de rua” em que a polícia tinha um canhão de água e os manifestantes barricadas onde ardiam “bicicletas, televisões”, fruto dos saques por parte dos mascarados. A mecânica da resistência naquelas ruas é detalhada pelo Die Welt, cujo repórter conta como durante horas houve nas ruas de Schanzenviertel “mistura quase absurda de happening e guerra civil”, com uma parte do grupo a “invadir lojas” e outras ofensivas com pedras contra os polícias para gáudio daqueles, sobretudo joven que estavam nas ruas laterais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nas ruas estão mais de 15 mil polícias, fortemente armados, que foram tentando conter os pequenos incêndios, barricadas e pilhagens que os activistas foram fazendo. Foram atiradas pedras e partidas montras de bancos. Cerca de 500 pessoas, diz a polícia na mesma nota desta madrugada, saquearam um supermercado que depois incendiaram.

Tudo isto aconteceu já depois dos trabalhos encerrados, com uma cimeira que termina domingo a ser pouco afectada pelos protestos no exterior, apesar de os activistas tentarem furar os cordões policiais que envolvem o centro da cidade portuária alemã. O centro nevrálgico do G20 é na zona de Messehallen.

A imprensa no local tem evocado um momento que parece simbólico, ocorrido ao final do dia de sexta-feira quando os líderes do G20 foram assistir a um concerto na nova sala de concertos de Hamburgo, a Elbphilharmonie. Ali, Presidentes como Trump ou o chinês Xi Jinping escutaram uma interpretação do Hino da Alegria, de Beethoven (o hino europeu), enquanto no exterior do edifício os manifestantes subiam o volume para ouvir Jimi Hendrix e, noutros pontos, era usado gás lacrimogéneo e canhões de água para os dispersar. A Deutsche Welle avança que 22 mergulhadores ligados à associação ambientalista Greenpeace foram interceptados pela Polícia Marítima no rio Elba, que atravessa a cidade, quando tentavam chegar à sala de concertos numa das suas margens.

PUB

PUB