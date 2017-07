Morreu Nelsan Ellis, actor de True Blood

O actor norte-americano Nelsan Ellis, mais conhecido pela participação em True Blood, morreu de complicações cardíacas aos 39 anos, avançou a HBO.

“Recebemos com profunda tristeza a notícia da morte de Nelsan Ellis”, lê-se num comunicado do canal de televisão norte-americano. “Nelsan era um velho membro da família HBO, cuja marcante interpretação de Lafayette será relembrada com carinho, juntando-se ao legado de True Blood”, acrescenta-se.

Alan Ball, produtor executivo da série, citado pela Variety, recorda Ellis como um actor de “talento singular” e de grande criatividade.

Ellis, que para além de True Blood participou na série Veronica Mars e nos filmes As Serviçais e O Mordomo da Casa Branca, entre outros, deixa um filho.

