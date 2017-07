Filme raro da II Guerra Mundial mostra as mulheres de conforto coreanas

O Governo de Seul divulgou um raro filme que mostra, pela primeira vez, as mulheres de conforto obrigadas a trabalhar em bordéis para os militares japoneses na II Guerra Mundial.

Depois de dois anos de investigação, uma equipa da Seoul National University encontrou o filme, feito em 1944 por um soldado americano - estava nos findos dos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos.

"A Coreia do Sul não tem informações próprias sobre as mulheres de conforto, tendo que confiar nos dados japoneses e americanos", disse um académico da equipa de investigadores, Kang Sung-hyun. "É crucial que a Coreia do Sul tenha os seus próprios deocumentos sobre a questão das mulheres de conforto", acrescentou.

São 18 segundos de filme, a preto e branco, que mostra sete mulheres alinhadas no exterior de uma casa de tijolo. Estão a ser interrogadas por soldados chineses. As mulheres foram encontradas por forças aliadas americanas e chinesas na província de Yunnan (China), disseram os investigadores.

As mulheres foram registadas pelos soldados americanos. Duas delas surgem em fotografias que já tinham sido divulgadas de mulheres de conforto.

Mulheres de conforto é a forma de mencionar as raparigas e mulheres da Coreia do Sul, China, Filipinas e de outros países que foram forçadas a prostituir-se nos bordéis criados pelo Exército japonês.

Activistas sul-coreanos estimam que tenha havido 200 mil vítimas.

O Japão e a Coreia do Sul chegaram a um acordo para resolver o conflito em torno da questão "de forma final e irreversível" em 2015, caso todas as condições fossem cumpridas. O Japão fez um pedido oficial de desculpas e prometeu pagar mil milhões de yen (7,7 milhões de euros) para um fundo de apoio às vítimas. Porém, o tema continua a perturbar a relação entre os dois países.

O Japão quer que a Coreia do Sul remova as estátuas de homenagem às mulheres de conforto: há uma junto ao seu consulado na cidade de Busan e outra perto da embaixada em Seul, entre outras. Diz que as estátuas violam o espírito do acrodo.

O Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, sugeriu na campanha eleitoral para as presidenciais de 9 de Maio que a maior parte dos cidadãos do seu país não aceitavam os termos do acordo negociado pela sua antecessora, Park Geun-hye, e pelo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. Disse que vai tentar renegociá-lo.

