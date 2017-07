Do mundo virtual para a rua, o mercado do OLX chega a Lisboa

O OLX é uma das maiores plataformas online de compra e venda de produtos, mas a partir deste mês decidiu ir mais longe: alguns dos artigos do seu mercado virtual vão estar à venda na Avenida da Liberdade, em Lisboa, na 1.ª edição do OLX Live Market, marcada para o dia 23 de Julho, entre as 10h e 19h.

O "mercado ao vivo" vai ter 40 espaços diferentes, sendo 20 rotativos e destinados a alguns anunciantes da plataforma, escolhidos pelo tempo de relação com a marca e pela qualidade dos produtos oferecidos. Os restantes 20 espaços vão estar em permanência no local e são reservados a marcas 100% portuguesas que vão ter a oportunidade de apresentar produtos de colecções passadas ou até mesmo descontinuadas.

Na primeira edição, o mercado vai ser exclusivamente para bebés e crianças, com produtos variados, desde roupa e calçado a carrinhos de passeio e mochilas ergonómicas e utensílios e produtos relacionados com alimentação e segurança.

Em comunicado, Rita Sousa Marques, responsável pelo OLX em Portugal, fala num desafio único para a empresa e considera que o evento é uma forma de criar mais proximidade com os clientes ao permitir “tocar e ver in loco as peças que mais gostam, antes de tomar qualquer decisão.”

Para os que desconfiam das compras feitas através da Internet, o objectivo é também quebrar tabus sobre as vendas online: “Muitas pessoas ainda pensam que os sites de compra e venda de artigos não têm qualidade, ou que as pessoas são enganadas, mas queremos mostrar que no OLX isso não acontece, temos uma equipa única de pessoas a gerir os anunciantes e a avaliar a qualidade e funcionalidade de todos os artigos que são colocados à venda no nosso portal”, acrescenta Rita Sousa Marques.

Além dos produtos, o evento vai contar com diversas actividades paralelas para os mais novos, com o apoio de animadoras infantis, palhaços, pinturas faciais, atelier de desenhos, modelagem e distribuição de balões.

Depois da 1.ª edição, o OLX Live Market já tem agendadas mais três edições na Avenida da Liberdade, com temas diferentes: a moda vai ser o centro das atenções no dia 9 de Setembro, dia 30 de Setembro acolhe o mercado com todos os produtos relacionados com decoração e o dia 21 de Outubro volta a receber produtos para bebés e crianças.

Texto editado por Ana Fernandes

