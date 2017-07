Morreu Bradley Lowery, o menino que comoveu o futebol inglês

A comovente história de Bradley Lowery chegou ao fim. O menino de seis anos, que sofria de um raro tipo de cancro, morreu na tarde desta sexta-feira. Adepto do Sunderland, a criança tornou-se nos últimos tempos num verdadeiro símbolo do clube inglês, realizando várias aparições em jogos da equipa do coração e da selecção inglesa.

Bradley Lowery tinha um neuroblastoma, um tumor maligno formado por neuroblastos e que se localiza nas glândulas suprarrenais e incinde principalmente em crianças. A doença foi-lhe diagnosticada quando tinha apenas 18 meses de idade.

A família informou da morte de Bradley na página no Facebook dedicada ao menino. “O meu corajoso rapaz partiu com os anjos hoje, 07/07/2017, às 13h35, nos braços da mãe e do pai e rodeado pela sua família”.

Bradley construiu uma relação especial e próxima com o seu ídolo no Sunderland, Jermain Defoe. Alías, nesta quinta-feira, na primeira conferência de imprensa como jogador do Bournemouth, o internacional inglês lembrou Bradley e, emocionado, referiu que estaria sempre no seu “coração”.

Em 2016, milhares de pessoas doaram 700 mil libras (quase 800 mil euros) para financiar um tratamento em Nova Iorque. No entanto, os médicos norte-americanos descobriram que o tumor havia aumentado e que a doença estava na sua fase terminal. Em Dezembro, os pais anunciavam que Bradley tinha “meses de vida”. Pela altura do Natal, recebeu mais de 250 mil mensagens natalícias de todo o mundo. Alguns meses depois, a família informava que o derradeiro tratamento tinha falhado.

No último mês de Junho, a família voltou às redes sociais para revelar que a saúde de Bradley se estava a “deteriorar rapidamente”. No dia 1 de Julho, e já depois de ter assinado pelo Bournemouth, Defoe fez uma última visita ao fã e amigo, momento que foi partilhado pelos pais do menino.

