Lewis Hamilton penalizado em cinco lugares na grelha do GP da Áustria

O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, vai ser penalizado em cinco lugares na grelha de partida para o Grande Prémio da Áustria de fórmula, por ter trocado de caixa de velocidades antes de tempo, foi anunciado nesta sexta-feira.

Nesta sexta-feira à tarde, enquanto Hamilton era o mais rápido a rolar na pista, o relatório do delegado técnico da Federação Internacional do Automóvel para o Red Bull Ring de Spielberg, o alemão Jo Bauer, dava conta do castigo imposto a Hamilton, por não cumprir um ciclo de seis corridas com a mesma caixa.

A mudança antecipada vai contra o artigo 23.5a do regulamento da FIA, pelo que Hamilton perderá alguns lugares na partida, mesmo que seja o mais rápido nos treinos oficiais – nos treinos livres desta sexta-feira foi o melhor, com uma volta em 1.05,483.

O triplo campeão mundial segue em segundo no campeonato, a 14 pontos do alemão Sebastian Vettel, antes da prova de domingo em Spielberg, prevista para 71 voltas (traçado de 306,5 quilómetros).

