Benfica-Sp. Braga é o jogo grande da 1.ª jornada

A recepção do Benfica ao Sp. Braga é o jogo grande da 1.ª jornada da I Liga 2017-18. O sorteio do principal escalão do futebol português, realizado nesta sexta-feira em Matosinhos, definiu ainda que na ronda inaugural o Sporting vai deslocar-se à Vila das Aves, para defrontar o promovido D. Aves, enquanto o FC Porto recebe no Estádio do Dragão o Estoril. O primeiro clássico da época será o Sporting- FC Porto, na 8.ª jornada, seguindo-se o FC Porto-Benfica (13.ª jornada) e o Benfica-Sporting (16.ª jornada).

Uma das novidades anunciadas em Matosinhos foi o nome da cidade que receberá nesta época as meias-finais (23 e 24 de Janeiro) e final (27 de Janeiro) da Taça da Liga. A decisão final foi entre Braga e Coimbra, acabado por ser a cidade minhota o palco escolhido. No sorteio para as eliminatórias de acesso à fase de grupos da prova, para a qual já estão apurados Benfica, FC Porto, Sporting e V. Guimarães, o destaque vai para a recepção do Boavista ao Sp. Braga na 2.ª fase da competição.

A cerimónia ficou ainda marcada pela ausência de Jorge Sousa, que deveria ter recebido o prémio de melhor árbitro, e de Rui Licínio, considerado o melhor assistente. Em declarações à Sport TV, Pedro Proença, presidente da Liga, alegou "razões pessoais" para as ausências dos árbitros, negando a ausência de um "boicote" por parte dos árbitros.

1.ª jornada da I Liga 2017-18

D. Aves-Sporting

Benfica-Sp. Braga

Feirense-Tondela

Rio Ave-Belenenses

Portimonense-Boavista

V. Guimarães-Chaves

FC Porto-Estoril

Marítimo-P. Ferreira

V. Setúbal-Moreirense

1.ª jornada da II Liga 2017-18

Sp. Braga B-U. Madeira

Sp. Covilhã-Sporting B

Nacional-Penafiel

Cova da Piedade-Santa Clara

Ac. Viseu-Académica

Famalicão-Arouca

Oliveirense-Benfica B

FC Porto B-Gil Vicente

Varzim-V. Guimarães B

Real-Leixões

2.ª fase da Taça da Liga (30 de Julho):

Rio Ave-Cova da Piedade/Nacional

Boavista-Sp. Braga

Penafiel/UD Oliveirense-Famalicão/Santa Clara

Académica/Arouca-P. Ferreira

Sp. Covilhã/U. Madeira-Varzim/Gil Vicente

Portimonense-Chaves

Belenenses-Real

V. Setúbal-Tondela

Moreirense-Aves

Marítimo-Estoril

Isentos: Feirense e Leixões/Ac. Viseu (avançam directamente para a fase de grupos)

Prémios referentes à época 2016-17:

Fair Play: Portimonense

Golo do Ano: Salvador Agra (Nacional)

Melhor Delegado da Liga: Sérgio Ferreira

Jogador revelação da II Liga: Rui Costa (Varzim)

Jogador revelação da I Liga: Nélson Semedo (Benfica)

Melhor Guarda-redes da II Liga: Ricardo Ferreira (Portimonense)

Melhor Guarda-redes da I Liga: Ederson (Benfica)

Melhor Marcador da II Liga: Pires (Portimonense)

Melhor Marcador da I Liga: Bas Dost (Sporting)

Melhor Treinador da II Liga: Vitor OIiveira (Portimonense)

Melhor Treinador da I Liga: Rui Vitória (Benfica)

Melhor Jogador da II Liga: Paulinho (Portimonense)

Melhor Jogador da I Liga: Pizzi (Benfica)

