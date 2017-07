O calendário completo da I Liga de futebol 2017/2018

O campeão nacional Benfica começa a defender o título na Luz, recebendo o Sporting de Braga, no jogo grande da jornada inaugural da Liga NOS. Duelos entre os candidatos à conquista do campeonato só na 8.ª Jornada, em Alvalade, com um Sporting-FC Porto. O primeiro confronto entre os dois primeiros da Liga do ano passado está reservado para a 13.ª ronda, no Dragão, enquanto o principal derby lisboeta joga-se primeiro na Luz, à 16.ª jornada, o que significa que na penúltima jornada do campeonato o Benfica irá ao terreno do Sporting.

PUB

Aumentar

PUB

PUB