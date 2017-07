Cristas pede queda de ministros mas não do Governo

Apesar de insistir na vontade de ver demitidos os ministros da Defesa e da Administração Interna, a líder do CDS considera que ainda “não está em causa” o normal funcionamento das instituições. Em entrevista à Antena 1, esta quinta-feira, Assunção Cristas sublinhou que, para já, “o remédio é encontrar pessoas que possam pôr mão nos ministérios e restabelecer a confiança” no Governo.

PUB

Ainda que não atribua culpa ao Governo pelos recentes acontecimentos em Pedrógão Grande e Tancos, a líder do CDS disse o executivo de António Costa que “não tem estado à altura da gravidade das situações com que se viu defrontado”.

Cristas critica ainda o silêncio do primeiro-ministro — que se encontra de férias. "Até agora, ninguém tinha dito com todas as letras que era preciso substituir os ministros. Neste momento, foi dito com todas as letras. Neste momento, é preciso que o senhor primeiro-ministro diga alguma coisa", reforçou.

PUB

Também Nuno Magalhães, líder parlamentar do CDS, lamenta o "silêncio" do primeiro-ministro. "Está a tornar-se ensurdecedor", disse, em entrevista à TSF, esta quinta-feira, lembrando que "as situações são demasiado graves para se estar à espera do inquérito exaustivo".

Caso o primeiro-ministro não responda ao seu pedido de demissão dos ministros Azeredo Lopes e Constança Urbana de Sousa, Assunção Cristas garantiu que o CDS tomará medidas. No entanto, disse não querer falar “de antecipar cenários”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para a líder do CDS, o que se passa actualmente no país deve servir para compreender como a "bancarrota teve reflexos em muitas áreas de governação" e como é importante "reflectir como alocamos os recursos".

“É preciso lembrar que o país entrou em bancarrota. Mas a verdade é que hoje temos um Governo que nos diz que está tudo bem. Por isso, temos que perguntar a este Governo como é que planeia continuar a governar nestas circunstâncias", concluiu.

Assunção Cristas esteve esta segunda-feira reunida com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a quem transmitiu a sua exigência relativamente às demissões dos ministros da Defesa e da Administração Interna.

PUB

PUB