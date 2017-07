Foi encontrado bebé da Póvoa de Lanhoso. "Está bem"

O bebé de 18 meses que estava desaparecido na Póvoa de Lanhoso desde terça-feira à noite foi encontrado nesta quarta-feira, confirmou ao PÚBLICO a Guarda Nacional Republicana (GNR) de Braga, acrescentando que a criança "está bem". O menino foi entregue às autoridades por uma vizinha, confirmou.

A criança "terá sido encontrada num terreno próximo", disse o tenente-coronel da GNR Ricardo Lopes, em declarações aos jornalistas, cerca das 11:30, citado pela Lusa. "Há cerca de dez minutos uma senhora residente aqui nas proximidades veio trazer o menor com vida. Aparentemente está bem, contudo estão a ser prestados primeiros socorros", acrescentou.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Póvoa de Lanhoso informou, através de comunicado, "que não existe, nem nunca existiu, [um] Processo de Promoção e Proteção a favor da criança que desapareceu na freguesia de Serzedelo, no Concelho da Póvoa de Lanhoso".

O comunicado assinado pela presidente da CPCJ Maria José Martins Lourenço segue-se a declarações feitas aos jornalistas no local do presidente da Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso de que a família estava "sinalizada" e "a ser acompanhada" pela CPCJ e por uma equipa da Segurança Social.

Contactada por telefone, Maria José Martins Lourenço esclareceu que esta família não estava sinalizada, neste momento, mas que a CPCJ acompanhou as duas outras crianças, num processo que foi remetido ao Tribunal de Família e Menores em 2014. "Houve há três anos acompanhamento de duas outras crianças", da família, esclareceu sem poder avançar por que razão estavam a ser acompanhadas e por que motivos o processo foi remetido ao tribunal.

As circunstâncias do desaparecimento do bebé estão ainda por esclarecer. "É prematuro estar a avançar" hipóteses, acrescentou a GNR de Braga.

A criança desapareceu por volta das 20h de terça-feira da casa dos pais em Serzedelo, Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, de um terreno adjacente à sua habitação, onde estaria a brincar. O alerta nos bombeiros chegou às 21h58 através dos familiares, disse um elemento da corporação. As buscas juntaram elementos da GNR, da Polícia Judiciária e 15 elementos da corporação de Póvoa de Lanhoso.

