Ministro da Defesa e CEMGFA ausentes da reunião no Sistema de Segurança Interna

O ministro da Defesa Nacional e o chefe de Estado Maior General das Forças Armadas não estão a participar na reunião no Sistema de Segurança Interna, convocada na terça-feira pelo gabinete do primeiro-ministro, para “fazer um ponto de situação de segurança interna na sequência do furto material militar em Tancos”. As suas presenças foram anunciadas no comunicado enviado às redacções, mas não se confirmam.

José Azeredo Lopes e Pina Monteiro estão em Coimbra, para participar, ao lado do Presidente da República, na cerimónia de entrega do estandarte à Força Nacional Destacada/Kosovo Force, que está a regressar daquele teatro de operações.

O ministro da Defesa está a ser substituido, na reunião da Segurança Interna, pelo secretário de Estado Marcos Perestrello. Ao PÚBLICO, o assessor do Ministério negou que a opção tivesse sido feita por se considerar mais importante a presença em Coimbra, mas também não adiantou nenhuma razão para a substituição. “Foi esta a opção”, limitou-se a dizer.

O PÚBLICO sabe que Azeredo Lopes tomou a decisão de ir a Coimbra esta quarta-feira de manhã, depois de, na véspera, ter chegado a dizer que não iria.

Na reunião no Sistema de Segurança Interna (SSI) participam o ministro dos Negócios Estrangeiros, em substituição do primeiro-ministro, os ministros da Administração Interna e da Justiça, assim como a secretária-geral do SSI, que conduz os trabalhos, a Procuradoria-Geral da República, os serviços de informações (SIRP, SIS e SIED) e as forças de segurança GNR, PSP, PJ, SEF e Polícia Marítima. Uma composição muito próxima da do Conselho Superior de Segurança Interna – embora neste tenha assento o ministro das Finanças e não o da Defesa -, mas que não foi convocada como tal.

