Temperaturas vão chegar aos 36 graus

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta para risco máximo de incêndio em 50 concelhos de dez distritos de Portugal Continental durante esta terça-feira. Sete regiões do país vão também registar níveis extremos de radiação ultravioleta (UV).

PUB

De acordo com a informação disponível na página do Instituto, mais de 50 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Viseu, Aveiro e Bragança estão em risco "máximo" de incêndio.

O IPMA colocou também em risco “muito elevado” e “elevado” de incêndio vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental.

PUB

Por volta das 6h30 desta terça-feira, a Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC) registava na sua página da Internet 21 fogos activos, que mobilizavam 508 operacionais, com o apoio de 157 veículos, sendo que dois nos distritos de Castelo Branco e Aveiro estavam em curso.

A ANPC alertou na segunda-feira para a continuação de condições favoráveis à "eventual ocorrência e propagação de incêndios florestais", devido ao tempo quente e seco e ao vento moderado.

Risco extremo de radiação UV para sete regiões

Ainda de acordo com o IPMA, sete regiões do continente apresentam esta terça-feira risco “extremo” de exposição UV, enquanto o resto do país está com níveis “muito elevados”.

Em risco “extremo” estão as regiões de Beja, Bragança, Évora, Guarda, Penhas Douradas, Portalegre e Funchal (Madeira).

Para estas regiões, o IPMA recomenda que se evite o mais possível a exposição ao sol.

As regiões de Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Aveiro, Beja, Castelo Branco, Faro, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Sines, Viana do Castelo, Porto Santo (Madeira) e Ponta Delgada (ilha de São Miguel, Açores), Angra do Heroísmo (Terceira) e Santa Cruz das Flores (ilha das Flores) e Horta (Faial) estão com níveis “muito elevados”.

Para as regiões com risco “muito elevado” e “elevado”, o Instituto recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protector solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

Temperaturas chegam aos 36 graus

Por sua vez, o IPMA colocou oito distritos de Portugal continental sob “aviso amarelo”, devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima".

Para esta terça-feira, o IPMA prevê "céu em geral pouco nublado e descida da temperatura máxima no litoral das regiões Norte e Centro e na região Sul", havendo mesmo a "possibilidade de ocorrência de aguaceiros nas regiões do interior Norte durante a tarde". Está ainda prevista uma diminuição da temperatura máxima na faixa costeira da ordem dos quatro a oito graus Celsius".

A previsão aponta para vento em geral fraco do quadrante leste, soprando moderado no Algarve até ao início da tarde e nas terras altas, rodando para o quadrante oeste a partir do início da tarde, neblina matinal em alguns locais do litoral Centro e Sul e descida da temperatura máxima no litoral das regiões Norte e Centro e na região Sul.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para a Madeira prevê-se períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado nas vertentes sul da ilha, possibilidade de ocorrência de aguaceiros nas vertentes norte e terras altas e vento fraco a moderado de norte.

Nos Açores prevê-se períodos de céu muito nublado com abertas, aguaceiros fracos na madrugada e início da manhã e vento noroeste fraco a bonançoso.

Quanto às temperaturas, em Lisboa vão oscilar entre 18 e 30 graus Celsius, no Porto entre 16 e 29, em Vila Real entre 18 e 34, em Viseu entre 16 e 32, em Bragança entre 16 e 34, em Coimbra entre 17 e 33, na Guarda entre 19 e 30, em Castelo Branco entre 19 e 35, em Santarém entre 17 e 36, em Portalegre entre 19 e 25, em Évora entre 17 e 36, em Beja entre 19 e 34, em Faro entre 19 e 34, no Funchal entre 20 e 25, em Ponta Delgada e na Horta entre 18 e 24 e em Santa Cruz das Flores entre 18 e 22.

PUB

PUB