Alunos com acção social escolar não serão sancionados se não devolverem manuais para reutilização

A secretária de Estado Adjunta e da Educação assegurou esta terça-feira que os alunos que usufruem de acção social escolar não serão sancionados nem ficarão sem livros se não entregarem os manuais para reutilização.

"Não há sanções para os pais. Os alunos do ASE (Acção Social Escolar) são os que o Estado considerou que não tinham dinheiro para comprar os manuais e se não devolverem os livros não ficarão sem manuais" no próximo ano lectivo, disse Alexandra Leitão durante uma audição na Comissão Parlamentar de Educação e Ciência.

Alexandra Leitão frisou que o Governo retirou do despacho sobre Acção Social Escolar uma norma que existia desde 2015, segundo a qual alunos do ASE que não devolvessem os manuais ficariam sem direito a ter os livros no ano seguinte.

Ainda relativamente aos manuais escolares, o ministro da Educação defendeu que não faz sentido pôr em causa a reutilização dos manuais entendendo "que devem e podem ser reutilizados".

"Porquê por em causa a reutilização se serviu durante muito tempo para todos os alunos da Acção Social e agora não servem para os demais?", disse.

"Vieram a público notícias de que os agrupamentos não sabiam o que fazer com os livros", adiantou o governante explicando que todos os agrupamentos sabem bem o que fazer com os manuais escolares. "A única coisa que têm de fazer é reutilizar tal como já o faziam", frisou.

Em 29 de Junho o Jornal de Noticias noticiou que as escolas do primeiro ciclo já estão a receber os manuais do 1.º ano que foram disponibilizados no início do ano lectivo pelo Governo, mas que os directores não sabiam que destino dar-lhes por grande parte não ser reutilizável. Segundo o diário, a maioria dos agrupamentos optará por armazená-los enquanto tiver espaço, adiando para já, o envio para o papelão.

