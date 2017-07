Cavendish não percebe cotovelada

Mark Cavendish não compreende a cotovelada de Peter Sagan, expulso da Volta a França por ter causado a queda do inglês no sprint da quarta etapa da 104.ª edição, em Vittel, pelo que pretende ouvir a explicação do bicampeão mundial.

"Dou-me bem com o Peter, mas não percebo. Se ele se tivesse encostado era uma coisa, agora o cotovelo... Não gosto que ele tenha colocado o cotovelo daquela maneira. Temos uma boa relação, uma queda é uma queda, mas simplesmente não sei o que pensar do cotovelo", admitiu o britânico, antes de ser transportado ao hospital.

Sagan deu uma cotovelada a Mark Cavendish quando o britânico tentava ultrapassá-lo pelo lado direito, causando a sua queda, e foi expulso da Volta a França pelo colégio de comissários, por ter colocado em perigo a vida de vários corredores.

O ciclista da Dimension Data, que caiu desamparado de cara contra as barreiras, antes de embater no asfalto, enumerou as lesões resultantes da queda, antes de ser avaliado no hospital: "Vou precisar de pontos neste dedo, está a sangrar muito. Em relação ao ombro, não sei se as dores são de uma lesão antiga ou se fiz alguns estragos no ligamento. Não sou médico, mas não estou optimista".

Por seu lado, o alemão André Greipel (Lotto Soudal) foi mais contundente.

"Lá porque tem a camisola de campeão do mundo pensa que pode fazer qualquer coisa!", lamentou.

O director desportivo da Lotto Soudal, Marc Sergeant, relatou a indignação de Greipel, que lhe terá dito que a amizade com Sagan está acabada.

Imediatamente após o incidente, o bicampeão mundial e campeão europeu dirigiu-se ao autocarro da Dimension Data para se inteirar do estado de Cavendish, tendo dito aos jornalistas que não se apercebeu da presença do britânico.

"Não sabia que o Mark estava atrás de mim, que estava a passar-me pela direita. Eu estava a tentar apanhar uma roda, agora nem sei precisar qual, e não me dei conta que ele estava ao meu lado. Não tive tempo para reagir e para me encostar à esquerda", assegurou Sagan, ainda antes de saber que tinha sido expulso do Tour.

