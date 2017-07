Mais acidentes e menos mortos na primeira fase da operação Hermes

A GNR registou no passado fim de semana 623 acidentes de viação, mais do que no ano passado mas com menos mortos e menos feridos graves, segundo um balanço divulgado esta segunda-feira.

PUB

Ao todo, de sexta-feira a domingo, houve 623 acidentes, mais 93 do que no período homólogo do ano passado, com quatro mortos (menos três) e 11 feridos graves (menos 14).

A intensificação das acções de patrulhamento e apoio insere-se na operação Hermes - Viajar em Segurança e acontece na altura de verão, quando há um aumento do trânsito, quer por férias quer por outros eventos que acontecem neste período.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nos três dias da primeira fase da operação Hermes, ainda de acordo com o balanço divulgado em comunicado, foram detidas 110 pessoas por conduzirem com uma taxa de álcool superior ao permitido, e mais 21 por falta de carta de condução.

E foram detectadas 3266 infrações, a maior parte (1500) por excesso de velocidade mas também por uso de telemóvel (101), por condução com excesso de álcool e por falta de cinto de segurança.

A segunda fase da operação Hermes decorre a meio do mês, de 14 a 16 de Julho e a terceira fase no final do mês, de 28 a 30. As outras três fases vão decorrer no mês de Agosto e no primeiro fim de semana de Setembro.

PUB

PUB