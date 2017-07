O “uber das bolas de Berlim” na praia já existe

A ideia surgiu na praia, há quatro anos. Ignácio Correia, coordenador do projecto, estava com o irmão e pensaram: “Era tão fixe se houvesse uma forma para chamar o vendedor de bolas de Berlim quando nos apetecesse”. A aplicação “Bolinhas” passou do plano do imaginário para o real e arrancou, “com uma adesão demasiado grande”, no passado domingo, dia 2 de Julho, no Algarve.

PUB

Logo no primeiro dia, 556 utilizadores tiveram vontade de dar uma trinca numa bola e chamaram um vendedor até si. “Isto é o uber das bolas de Berlim e o vendedor é tipo Pókemon. Vê-se um bonequinho na aplicação a aproximar-se para se perceber a distância a que está de nós”.

A “Bolinhas”, que pode ser descarregada através do site www.asbolinhas.com e do Google Play, permite ver o stock de cada vendedor e as qualidades de bolas de Berlim que tem para oferecer. Durante o horário de descanso do comerciante, os clientes, que nem precisam de saber falar português, podem ver onde é que está e ir ao seu encontro.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A aplicação para dispositivos Android já pode ser descarregada e conta com mais de 10 vendedores no Algarve e um em São Tomé e Príncipe. “Qualquer vendedor se pode inscrever, queremos estender este serviço para o resto do país”, explica Ignácio Correia, que adiantou que já tem um investidor interessado para as praias de Lisboa.

O projecto que envolveu cinco designers e programadores da Algardata, uma empresa que desenvolve tecnologia de informação há 27 anos, estará disponível para o sistema iOS em breve.

Texto editado por Ana Fernandes

PUB

PUB