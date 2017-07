Comissão de ética do "Parlamento da Saúde" demarca-se de proposta sobre venda de dados

A comissão de ética do “Parlamento da Saúde” demarcou-se nesta sexta-feira de uma proposta sobre “venda de dados em saúde, com o consentimento informado dos doentes”, afirmando que “não consta das recomendações aprovadas”.

A recomendação de compra e venda de dados em saúde, com o consentimento informado dos doentes, para que possam ser utilizados “em respostas a necessidades concretas”, tinha sido divulgada em comunicado pelo Health Parliament Portugal (HPP), uma iniciativa da Janssen Portugal, companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson, do Expresso, da Microsoft e da Universidade Nova de Lisboa, patrocinada pelo Presidente da República.

Questionada pelo PÚBLICO sobre a proposta da venda de dados, Ana Castro, presidente do HPP, explicara ao PÚBLICO que estas informações seriam vendidas pelo “Serviço Nacional de Saúde ou instituições de saúde privadas” a “várias empresas, que tenham interesse em fazer algum tipo de estudo acerca de alguma patologia, factores de risco, hábitos de vida” ou, até, a “empresas da indústria farmacêutica”. O dinheiro resultante da venda seria, depois, investido nos serviços de saúde, segundo Ana Castro: “O doente tem o direito a querer dar os seus dados ou não. A questão de vender esses dados pode ser uma forma de rentabilizar essa informação e usar esse dinheiro no sistema de saúde, público ou privado, para investir noutras coisas.”

Mas, numa declaração escrita enviada durante a tarde às redacções, a comissão de ética, uma das seis comissões que integram o HPP, demarca-se desta visão. Para os “deputados” da comissão, provenientes das áreas de economia, finanças, ética, medicina, farmácia e investigação científica, as posições da presidente do HPP acerca de venda de dados “reflectem somente e apenas a sua opinião pessoal ou um equívoco de interpretação”. E afirmam numa nota às redacções que “a recomendação em causa, de ‘compra e venda de dados em saúde, com o consentimento informado dos doentes, para que possam ser utilizados em respostas a necessidades concretas’, não consta das recomendações aprovadas da iniciativa”.

Nessas recomendações, acrescenta a comissão, “sugeriu-se, sobre este assunto, salvaguardar, em legislação, a exigência clara e transparente da finalidade do uso dos dados em saúde e a retribuição ao cidadão. A retribuição justa do cidadão assenta no direito a conhecer a utilidade benéfica da sua dádiva para o bem comum. É esta, e não outra”.

×

“Esta comissão entende ainda que ‘o consentimento do cidadão, na decisão de partilhar os seus dados, deverá respeitar os seus interesses, quando legítimos’, tendo acrescentado ainda que ‘deverá ser respeitada a autonomia, dignidade e privacidade, devendo existir como pressupostos gerais dos dados em saúde a ocultação da identidade e limites à re-identificação’. Assim, é evidente que não foi, de forma alguma, sugerido que o consentimento deva estar associado a uma finalidade de transacção económica dos dados em saúde”, prossegue a nota.

Os participantes do HPP são “pessoas das diferentes áreas”, entre os 21 e os 40 anos, que já “desenvolveram algum trabalho na área da saúde”, concorreram e foram seleccionadas. Portugal foi o terceiro país a acolher o Health Parliament, depois deste ter passado por Bruxelas e pelo Reino Unido.

Este “parlamento da Saúde” divulgou nesta sexta-feira as 58 recomendações para “melhorar o futuro da saúde em Portugal” e que traduzem o trabalho desenvolvido nos últimos seis meses pelos 60 “deputados. O encerramento do encontro foi realizado nesta sexta-feira pelo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.

