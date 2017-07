As plantas que unem um agrónomo, uma cientista e um cozinheiro

Quando se quer matar uma planta, o que se faz? Coloca-se sal. Os romanos, quando abandonavam os campos, o que faziam? Deitavam-lhes sal para que mais ninguém os pudesse cultivar. Sendo assim, porque é que há plantas que se dão tão bem em ambientes salinos?

Estas questões à volta das chamadas plantas halófitas apaixonaram o espanhol Miguel Salazar, engenheiro agrónomo, que veio para Portugal em 2001. Dez anos depois, estava a desenvolver um projecto com espécies da ria Formosa. Criou a empresa Agro-On, que desde há dois anos as cultiva em hidroponia (as raízes recebem os nutrientes através da água). Vende salicórnia, sarcocórnia, valverde, sea fingers e rossio em vários supermercados com a marca RiaFresh.

Entretanto, juntou-se à Universidade do Algarve, com a cientista Luísa Barreira, e ao chef Leonel Pereira (entre outros nove) para criar o XtremeGourmet. As plantas desenvolvem-se em condições adversas, mas produzem compostos benéficos para a saúde. “Além do cloreto de sódio têm outros sais e compostos orgânicos que dão sabor salgado. Cem gramas de salicórnia têm só dois gramas de cloreto de sódio, mas o sabor salgado é muito potenciado pela própria planta”, explica Miguel Salazar. Em experiências com ratinhos hipertensos verificou-se que as plantas fizeram baixar a tensão arterial. “A produção de compostos activos é muito grande”, afirma Luísa Barreira. “Têm uma acção antidiabética e neuroprotectora”.

Esta é uma parte do projecto. A outra “é perceber as suas qualidades do ponto de vista gastronómico”. É por isso que agora falamos debaixo de um alpendre da “cantina” do pessoal do restaurante São Gabriel, onde Leonel Pereira se prepara para uma prova cega. É preciso aferir parâmetros como acidez, crocância, salinidade. “Co-relacionamos o paladar dos chefs com parâmetros físico-químicos que possamos medir em laboratório”, explica Luísa Barreira. “O Leonel leva a sua exigência para o nosso trabalho”, adianta o engenheiro agrónomo.

“Não queremos que as pessoas consumam isto porque está na moda. Temos que saber usar”, afirma, por seu lado, o cozinheiro.

Colocam-se em cima da mesa várias caixas de plástico transparente numeradas e o chef começa a provar.

Rossio: “Um produto brutal!” Tem um sabor ácido e cítrico.

Funcho marinho: “Petróleo. É o primeiro sabor que vem à cabeça. Tenho a certeza que quando estiver no mercado vai haver aberrações feitas com isto. Tem de ser apenas um apontamento de finalização”.

Ínula: “É a primeira vez que provo esta.” Há seis amostras, cada uma desenvolvida em condições diferentes de salinidade. “Estas duas têm uma crocância muito interessante. Esta é diferente de todas as outras, tem um picante final muito forte. Gosto de tudo nela. Adoro o amargo e falta-nos muito explorar o amargo na gastronomia.” Outra “tem um doce antes do salgado”. Há diferenças subtis, que nem todos conseguirão estabelecer. “Uma pessoa que fume não vai chegar lá.”

Foto Luísa Barreira, Leonel Pereira e Miguel Salazar estudam formas de desenvolver as plantas halófitas

O projecto é um cruzamento de vários caminhos que eventualmente poderão colidir. “Pode acontecer que uma salicórnia preferida do Leonel tenha menos dos compostos bioactivos que a Luísa procura”, diz Miguel Salazar.

Leonel Pereira usa salicórnia nos seus pratos desde 1995. “Ninguém falava nela nem sabíamos o nome. Mas sou de Martim Longo, sempre comi as ervas da serra.” Quando veio para a costa algarvia, começou a fazer o mesmo com as plantas que tinha à mão, e a salicórnia era (ainda é) abundante. “Está boa em Maio, depois começa a enrijecer e fica fibrosa.”

O chef lança uma pergunta que pelo menos por enquanto vai ficar sem resposta: “Porque é que na salicórnia a cozedura não retira mas aviva o verde? As acelgas e os espinafres ficam castanhos. Mas a salicórnia que uso no risotto mantém a crocância e aviva a cor.” E pede a um dos seus cozinheiros que prepare um arroz (acompanhado de souflé de fitoplancton) para que comprovemos. Depois coloca rossio — combina bem — “mas já a inula ou o funcho do mar, não”. “Mas o funcho do mar com o borrego funcionou, porque o borrego daqui do litoral tem também alguma salinidade.”

Miguel Salazar explica que teve de recriar a água do mar para usar na estufa: 35 gramas de sal por litro (a ria, no Verão, chega aos 38 gramas). Leonel Pereira espanta-se com a sua própria intuição. “Recriei a água do mar aqui no restaurante para cozinhar um carabineiro. Usei 30 gramas por litro. Não estava muito longe!”

