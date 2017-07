Geraint Thomas é o primeiro camisola amarela do Tour

É Geraint Thomas (Sky) quem vai sair para a estrada de amarelo na 2.ª etapa do Tour 2017, no domingo. Tudo porque, neste sábado, no contra-relógio individual de 14km que teve lugar em Düsseldorf e que assinalou o arranque da Volta a França, foi o mais rápido do dia, cumprindo o percurso em 16m04s.

PUB

"Estava tranquilo, fiz o meu trabalho e é um sentimento incrível. Pensei que alguém ia superar a minha marca, fiquei à espera, mas consegui. É um grande dia para mim", declarou o vencedor, que comentou desta forma o piso escorregadio (que provocou uma queda a Alejandro Valverde, suficientemente violenta para afastar desde já o espanhol da prova) que enfrentou. "Não escorrega muito se não formos muito depressa. Houve alturas em que pensei que podia ir mais rápido, mas fui cauteloso e correu bem. É incrível".

Em segundo lugar ficou o suíço Stefan Küng (BMC), a 5 segundos, e o terceiro mais rápido do dia foi Vasil Kiryienka (Sky), a 7 segundos, menos um do que o alemão Tony Martin (Katusha). Chris Froome (Sky), um dos fortes candidatos ao triunfo final, terminou num positivo sexto lugar, a 12 segundos do primeiro.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

.@GeraintThomas86 remporte l'étape 1 et sera en jaune ce soir / wins stage 1 and will wear the Yellow Jersey tonight! #TDF2017 pic.twitter.com/ibj6bfenA4 — Le Tour de France (@LeTour) 1 de julho de 2017

PUB

PUB