Temperaturas máximas sobem este fim-de-semana em todo o país

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indica uma subida das temperaturas durante fim-de-semana por todo o país, com as temperatura máxima a aproximar-se dos 35 graus Celsius em algumas regiões. Cinco concelhos do sotavento algarvio foram postos, esta sexta-feira, sob alerta para risco “máximo” de incêndio.

PUB

Durante o fim-de-semana, a temperatura mais alta poderá registar-se em Santarém e Setúbal, com 35º. Está prevista para Beja e Évora uma máxima de 34º. Para Lisboa, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Leiria e Portalegre, as máximas podem variar entre os 30 e os 33º. Para Vila Real está prevista uma máxima de 29º; para Bragança e Viseu, 28º; para o Porto, Aveiro e Guarda, 27º; e 26º para Viana do Castelo. Na Madeira e nos Açores, as máximas devem ficar-se pelos 25º.

Para esta sexta-feira, estão previstos aguaceiros fracos no Norte e Centro até meio da tarde, e vento por vezes forte na costa ocidental durante a tarde e nas terras altas. A temperatura máxima mais alta deverá registar-se em Faro, com 27º. Para Beja e Évora está prevista uma máxima de 25º, para Santarém 24º, para Lisboa e Castelo Branco 23º, para Portalegre e Braga 22º, enquanto Porto e Coimbra não devem ultrapassar os 20º.

PUB

Nos Açores são esperados períodos de céu muito nublado com boas abertas e na Madeira também se aguardam períodos de céu muito nublado, mas com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas. O vento vai soprar moderado a forte na Madeira.

O IPMA alerta para risco “máximo” de incêndio nos concelhos de Alcoutim, Castro Marim, Tavira, São Braz de Alportel e Loulé. Em risco “muito elevado”, o segundo mais grave, estão outros 21 municípios dos distritos de Faro, Beja, Lisboa, Santarém, Portalegre, Castelo Branco e Guarda — onde as temperaturas máximas para o fim-de-semana podem ir dos 30 aos 35 graus.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O IPMA coloca ainda em risco “elevado” mais de 70 municípios dos distritos de Guarda, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Faro. Os restantes distritos do país apresentam risco “moderado” e “reduzido” de incêndio.

Portugal continental, com excepção do distrito de Bragança, a Madeira e algumas ilhas dos Açores apresentam ainda esta sexta-feira um risco “muito elevado” de exposição à radiação ultravioleta (UV). De acordo com o Instituto, apenas o distrito de Bragança e a ilha açoriana da Terceira apresentam um risco "elevado".

Nas regiões com risco “muito elevado” e “elevado”, o Instituto recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protector solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

PUB

PUB