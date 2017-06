Parlamento alemão aprova legalização do casamento homossexual

O Parlamento alemão aprovou esta sexta-feira um diploma que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O voto aconteceu dias depois de a chanceler Angela Merkel ter adoptado publicamente uma posição favorável.

O diploma contou com o voto a favor de 393 deputados, o voto contra de 226 e quatro abstenções, disse o presidente do Parlamento, Norbert Lammert, citado pela Reuters.

Numa entrevista a uma revista feminina no início da semana, Angela Merkel disse ser a favor do casamento para todos, uma posição diferente daquela que tinha adoptado anteriormente. Os conservadores da CDU, tal como o partido-gémeo da Baviera, o CSU, sempre foram contra a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo.

As declarações de Merkel foram vistas como uma tentativa de esvaziar o programa eleitoral dos seus rivais, os sociais-democratas do SPD, tendo em vista as eleições federais de Setembro.

O assunto merece um consenso alargado na Alemanha. Quase todos os principais partidos, à excepção dos conservadores, são favoráveis à legalização, bem como uma larga maioria do eleitorado, segundo várias sondagens.

Na sequência das declarações de Merkel, o líder do SPD, Martin Schulz, decidiu levar ao Bundestag (câmara baixa do Parlamento) a votação de um diploma que abre caminho à legalização do casamento homossexual. Tudo se passou a grande velocidade, dado que esta sexta-feira foi a data da última sessão do hemiciclo antes de entrar em férias.

