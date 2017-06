Só dois doentes conseguiram autorização para se tratarem noutro país da UE

A lei diz que um doente que não consiga ser tratado em tempo útil em Portugal pode ir a outro país da União Europeia (UE) e ser mais tarde reembolsado. Mas, desde que essa possibilidade existe, só dois doentes portugueses conseguiram autorização prévia para se irem tratar ao estrangeiro. Entre 2014 e 2016, foram recusados cinco pedidos de reembolso e dois pedidos de autorização prévia para tratamentos de saúde programados noutro país da UE. Apenas dois pedidos de autorização prévia foram aprovados pelas autoridades portuguesas, não sendo ainda conhecido o desfecho destes casos – que deverá culminar com o reembolso dos pacientes.

PUB

Os dados constam de um estudo que foi divulgado esta quinta-feira pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS) e demonstram que, quase três anos depois de a legislação que prevê esta possibilidade ter entrado em vigor, se está a revelar extremamente difícil para os portugueses ter acesso à comparticipação de tratamentos programados no estrangeiro. Esta possibilidade decorre da chamada directiva de cuidados de saúde transfronteiriços – que foi transposta por Portugal em Setembro de 2014.

O impacto desta directiva, conclui a ERS, “tem sido bastante reduzido em Portugal, não figurando assim como um mecanismo que efectivamente aumenta de forma significativa o acesso aos cuidados de saúde”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os dados sobre as recusas e as aprovações adiantados pela ERS são da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) – que em Portugal é o ponto de contacto nacional para os doentes que pretendam usufruir desta possibilidade. Os pedidos de autorização prévia são necessários para vários tipos de situações, como cirurgias que impliquem internamento hospitalar, tratamentos oncológicos, procriação medicamente assistida, entre outros.

O que a legislação prevê é que o Estado português deve reembolsar um doente tratado noutros países da UE quando o Serviço Nacional de Saúde (SNS) não consegue dar resposta em tempo útil. Ou seja, um paciente que esteja em lista de espera e que ultrapasse o prazo máximo de resposta previsto no SNS para uma cirurgia ou um exame de diagnóstico, por exemplo, poderá ser observado e tratado no estrangeiro.

No âmbito deste estudo, a ERS fez também um questionário a 3491 profissionais das unidades de saúde e a 1011 utentes. Os resultados indicam que “a grande maioria” não tenciona recorrer a cuidados de saúde fora de Portugal e que o seu nível de conhecimento sobre esta matéria é “inadequado”.

PUB

PUB