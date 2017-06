População espanhola aumenta pela primeira vez desde 2011

A população espanhola aumentou em 2016 – pela primeira vez desde 2011 – depois de quatro anos em que o saldo demográfico permaneceu negativo. Os dados, relativos a 1 de Janeiro deste ano, foram divulgados nesta quinta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística espanhol. A população situa-se agora nos 46.528,966 milhões de habitantes, tendo aumentando 0,19% relativamente ao ano passado.

Segundo o relatório daquela entidade, o aumento da população deve-se ao crescimento natural (o número de nascimentos é praticamente igual ao número de mortes) e ao saldo migratório positivo, de 89.126. Em 2016 entraram 417.033 pessoas no país e saíram cerca de 327.906. Assim, a imigração registou um aumento de 21,9% e a emigração diminuiu 4,6%.

Para Antonio Izquierdo, professor catedrático na Universidade de Corunha, este saldo acontece porque “[o trabalho] no estrangeiro não está tão bem como [as pessoas] esperavam”, explicou ao El Mundo.

A população estrangeira também aumentou no país. Segundo os dados do instituto, a subida foi de 0,16%, mais de 6892 habitantes face a 2016. Dos 4.424.409 de estrangeiros que residem no país, a maioria é proveniente da Roménia, Marrocos e do Reino Unido. Emigrantes da Argentina, Rússia e Bolívia foram os que mais abandonaram o país.

E quando os espanhóis emigram para onde vão? De acordo com o relatório, 86.112 cidadãos espanhóis deixaram o país em 2016. O Reino Unido, França, Alemanha, Estados Unidos e Equador são os principais países de destino, sabendo-se também que a emigração espanhola é mais masculina (51,9%) do que feminina (48,1%).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Banco de Espanha prevê crescimento da economia

Os dados revelados nesta quinta-feira prevêem que a economia espanhola cresça no segundo trimestre deste ano, face ao anterior. De acordo com o Banco de Espanha, esse aumento vai sentir-se na procura interna e no aumento do emprego.

Para o período entre Abril e Junho está previsto um aumento de 0,9% do PIB, face ao primeiro trimestre deste ano.

