Ucrânia enfrenta multa pesada na Eurovisão

A Ucrânia vai ter de pagar uma pesada multa pelos atrasos na organização da edição deste ano do festival da Eurovisão e por ter impedido a concorrente russa de participar no certame, anunciou esta quinta-feira a União Europeia de Radiodifusão (UER).

As autoridades ucranianas proibiram a representante russa no festival da Eurovisão de entrar no país com o argumento de que a cantora realizou um concerto na Crimeia, território que fazia parte da Ucrânia e que foi anexado pela Rússia em 2014. Os serviços secretos ucranianos confirmaram na altura que a cantora Iulia Samoilova “violou a lei ucraniana” por ter participado num concerto em 2015 na cidade de Kerch, na Crimeia, quando já era considerada ocupada. Como tal, Samoilova ficou proibida de entrar na Ucrânia “durante três anos”.

“Como resultado disto, as atenções foram retiradas da competição e reputação da marca da Eurovisão foi colocada em perigo”, diz a UER em comunicado citado pela Reuters. “Por isso, o comité de direcção da competição recomendou que a UA:PBC (companhia nacional de radiodifusão pública da Ucrânia) deve receber uma multa substancial, em linha com as regras da competição”, acrescentou sem especificar os montantes envolvidos na sanção.

Zurab Alasania, director da estação pública ucraniana, revelou que a multa é de 200 mil euros e que irá recorrer da decisão.

O presidente da Eurovisão, Frank Dieter Freiling, afirmou também, citado pela BBC, que espera que a edição do próximo ano, a ser realizada em Portugal, como consequência da vitória de Salvador Sobral, volte a unir as audiências e que toda a gente participe.

