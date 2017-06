O elevador da Bica sobe e desce a colina há 125 anos

No dia 28 de Junho de 1892, pelos carris da rua da Bica de Duarte Belo, em plena baixa lisboeta, começou a circular um elevador com motores a vapor como sistema de tracção. O caminho entre o Largo do Calhariz e a Rua de São Paulo passou a poder ser percorrido pelo Ascensor da Bica, um meio de transporte desenhado por Raoul Mesnier du Ponsard, engenheiro portuense com origens francesas.

O mais conhecido por elevador da Bica foi o primeiro transporte bem sucedido numa das encostas mais íngremes de Lisboa e, passado 125 anos, continua a atravessar o inconfundível bairro da Bica todos os dias. A viagem de subida ou descida da colina no ascensor, que em 2002 foi classificado como Monumento Nacional, cumpre 283 metros e tem capacidade para transportar 23 passageiros, dos quais nove sentados e 14 em pé.

A Carris organizou a festa de aniversário: de manhã o elevador viajou ao som da Orquestra Ligeira da Banda de Música dos Empregados da Carris e das 10h às 17h foi oferecida uma bica de oferta. No próximo dia 17 de Julho e o elevador vai encerrar para uma reparação geral e reabre no final de Agosto.

Texto editado por Ana Fernandes

