Chefe da polícia e outras cinco pessoas enfrentam acusações pela tragédia de Hillsborough

O Ministério Público britânico apresenta, esta quarta-feira, processos de imputação criminal contra seis indivíduos, entre os quais David Duckenfield, o chefe da polícia de South Yorkshire e responsável pela operação de segurança da meia-final da Taça da Inglaterra que, a 15 de Abril de 1989, terminou da pior forma com a morte de 95 pessoas no Estádio de Hillsborough. Disputavam o jogo o Liverpool e o Nottingham Forest.

Os outros cinco indivíduos são acusados pela morte de uma 96.ª vítima, quatro ano depois "tragédia de Hillsborough", como ficou conhecido o caso.

Este incidente levou os responsáveis do futebol inglês a mudarem as regras de segurança nos estádios, entre as quais a eliminação das zonas de “peão” por cadeiras e o desaparecimento das vedações, como símbolo de respeito pelas vítimas.

Em 2016, foi determinado que o incidente não foi acidental. Uma decisão de um júri no tribunal de Warrington, concluindo também que existiram erros da polícia inglesa que contribuíram para a tragédia.

