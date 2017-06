Correcção do exame de Matemática do 9.º ano tem um erro, denuncia SPM

A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) denunciou, nesta terça-feira, que uma das propostas de resposta apresentadas pelo Instituto de Avaliação Educativa (Iave) para o exame de Matemática do 9.º ano está “integralmente errada”.

PUB

Trata-se da segunda hipóteses de resposta que o Iave apresenta para o item 14 e à qual atribui 75% de cotação. Nesta questão pede-se ao aluno que factorize [escreva sob a forma de um produto] um determinado polinómio. “A resposta é de um passo, não existem passos intermédios. Os critérios de correcção dão 4 pontos à resposta correcta e 3 pontos a uma resposta errada que corresponde a retirar os parêntesis, o que invalida toda a expressão”, especifica o presidente da SPM, Jorge Buescu, que classifica esta situação como “inaceitável”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O PÚBLICO pediu esclarecimentos ao Iave, que é o organismo responsável pela elaboração e aplicação das provas. O instituto indicou que "não comenta"

Para além deste alegado erro, a SPM considera que a prova “é mais simples do que a do ano anterior, ficando assim com um nível aquém do grau de exigência adequado ao final da escolaridade básica”.

O exame do 9.º ano de Matemática foi feito nesta terça-feira por 89.980 alunos de todo o país.

PUB

PUB