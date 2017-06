Manuel Valls abandona Partido Socialista francês

Agastado com as críticas de que foi alvo durante a campanha presidencial em que apoiou Emmanuel Macron, do centro-direita, o antigo ministro Manuel Valls revelou nesta terça-feira de manhã que vai abandonar o Partido Socialista francês.

"É uma página que se vira, uma parte da minha vida política que se fecha. Deixo o Partido Socialista... ou o Partido Socialista me deixa a mim", afirmou Valls, numa entrevista à emissora RTL.

Je siégerai dans la majorité, pas dans un groupe où il y aurait des ambiguïtés. Je voterai la confiance au gouvernement le 04.07 #RTLMatin pic.twitter.com/IXqJYF1ypu — Manuel Valls (@manuelvalls) 27 de junho de 2017

"Decepcionado pela esquerda que 'renuncia ao exercício da responsabilidade', o deputado eleito por Essone entende que deve sentar-se no coração da nova maioria eleita para o parlamento", resume a RTL, depois de entrevistar Valls. "Em coerência, quero sentar-me no coração desta maioria", respondeu, quando questionado sobre qual será a sua posição no parlamento francês, para o qual o movimento do Presidente Macron, A República em Marcha, obteve uma vitória esmagadora nas recentes eleições legislativas, que registaram uma abstenção recorde (51%) na V República, desde 1958.

Porém, Valls diz não saber em que grupo parlamentar assumirá o seu lugar de deputado. Certo é que não se sentará "num grupo em que reina a ambiguidade e que não dê a sua confiança ao novo governo. Eu darei a minha confiança ao executivo, a 4 de Julho", esclareceu, aludindo ao Governo liderado por Édouard Philippe, que procurará nesse dia obter um voto de confiança do parlamento. Um voto que, aparentemente, o PS francês não estará disposto a dar.

Entre "socialistas mortos" e "amigos radicais"

Pelo contrário, as críticas de Valls ao "seu" PS já vêm de longe e indiciavam que o "divórcio" estaria prestes a acontecer. Em Maio, Valls declarou: "Este PS está morto." E deu indicações de que quereria juntar-se a Macron.

Nesta terça-feira, dia da sessão inaugural da XV legislatura (cujo início está agendado para as 15h locais, menos uma hora em Portugal continental), deverão ficar definidos os grupos parlamentares. É já certo que serão em número recorde: pelo menos sete, ou oito, dependendo do que venha a fazer Valls.

Sem saber se seria aceite no grupo parlamentar da maioria, Valls disse à RTL que "não teria qualquer problema" em juntar-se aos "amigos" radicais de esquerda, que pretendem criar um oitavo grupo parlamentar. "Vamos aguardar tranquilamente", referiu Valls, apontando para a agenda importante deste dia, que inclui a eleição do presidente da Assembleia Nacional francesa.

