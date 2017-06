Enfermeira canadiana condenada a prisão perpétua por matar oito idosos

Elizabeth Wettlaufer, uma enfermeira canadiana, foi condenada a prisão perpétua depois de ter morto oito pacientes idosos através da administração de insulina. Os idosos encontravam-se em residências seniores no Ontário, Canadá.

PUB

“Causei uma tremenda dor, sofrimento e morte. Desculpa é uma palavra muito pequena. Peço muitas desculpas”, disse a enfermeira após ter recebido a sentença. Wettlaufer declarou-se culpada, no início deste mês, por matar cinco mulheres e três homens, todos com idades compreendidas entre os 75 e os 96 anos. As mortes ocorreram entre 2007 e 2014 quando a enfermeira prestava cuidados em várias residências para idosos durante aquele período.

O juiz Bruce Thomas, do Tribunal Superior de Ontário – a mais alta instância da província canadiana –, chamou Elizabeth Wettlaufer de “predador” e de “sombra da morte”, informa a Canadian Broadcasting Corp (CBC), citado pela BBC. Thomas fez saber que a enfermeira deveria proteger e cuidar da vida daquelas pessoas, enquanto profissional, e não matá-las.

PUB

No tribunal estavam presentes alguns familiares e amigos das vítimas que puderam ler testemunhos sobre o impacto das perdas nas suas vidas. “Coloquei a minha mãe ao cuidado de uma instituição que eu procurei, nunca pensando que ela viria a ser vítima de um crime desprezível”, afirmou a filha de uma das vítimas durante o julgamento, citada pela CBC.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No exterior do edifício, outras pessoas juntaram-se para manifestações de pesar, demonstrando o descontentamente perante as acções de Elizabeth Wettlaufer.

“Penso que ela devia passar o resto da vida numa pequena caixa e contemplar tudo o que fez”, afirmou Laura Jackson, amiga de uma das vítimas de Wettlaufer. Arpad Horvath, filho de um dos idosos, disse que o pedido de desculpas da enfermeira tinha sido “uma perda de tempo, de papel e de ar”.

A investigação por parte das autoridades canadianas às mortes dos idosos começou em Setembro de 2016, tendo Elizabeth Wettlaufer apresentado a demissão no College of Nurses, órgão que regula os enfermeiros de profissão no Ontário, no dia seguinte ao início das investigações. Wettlaufer foi presa em Outubro.

PUB

PUB