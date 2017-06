João Costa bate recorde do mundo em pistola a dez metros

O português João Costa bateu na passada sexta-feira o recorde do mundo de tiro com pistola a dez metros, ao alcançar 242,3 pontos, superando o anterior máximo (241,6), anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Tiro.

Em El Salvador, no quinto Campeonato Iberoamericano, o atirador olímpico luso somou 574 pontos na qualificação e venceu a final, com 242,3, superando o peruano Mark Carrillo (237,5). O português José Marracho terminou no sétimo posto, com 131,2.

O anterior recorde estava na posse do alemão Christian Reitz, desde 10 de Março.

