Ministério Público acusa agente de execução de ficar com dinheiro de credores

O Ministério Público (MP) acusou um homem, agente de execução, de se ter apropriado de dinheiro que pertencia a credores, adiantou a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto, na sua página oficial.

Segundo a acusação, citada na nota da procuradoria, o suspeito, entre 2009 e 2014, ficou com as quantias de 11.500 euros, 14 mil euros e 7766 euros referentes a três processos executivos instaurados nos tribunais de Gondomar, de Matosinhos e do Porto.

"Fez suas as quantias que cobrara dos executados e que deveria ter entregado aos credores", salientou. O arguido está acusado de três crimes de peculato, sustentou a PGD do Porto.

