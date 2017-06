Nobel da Paz Liu Xiaobo libertado por razões médicas

O escritor e activista chinês premiado com o Prémio Nobel da Paz, Liu Xiaobo, foi libertado depois de ter sido diagnosticado com um cancro, revelou nesta segunda-feira o advogado.

As autoridades chinesas concederam liberdade condicional por razões médicas. Há cerca de um mês que o escritor de 61 anos está a ser acompanhado num hospital na província de Laoning, no norte da China, disse o advogado, Mo Shaoping, citado pela BBC, desde que foi diagnosticado com um cancro terminal no fígado.

Liu está preso em Jinzhou desde 2009, acusado de tentar “subverter as instituições do Estado” por ter participado na elaboração da Carta 08, um documento que celebrava o 60.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem.

Em 2010, o escritor foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz, tornando-se na terceira pessoa a receber o prémio durante o cumprimento de uma pena de prisão, depois do alemão Carl von Ossietzky, em 1935, e a birmanesa Aung San Suu Kyi, em 1991.

A atribuição do Nobel a Liu foi muito mal recebida pelas autoridades chinesas, que censuraram todas as notícias sobre o assunto e desencadearam uma onda de repressão contra outros activistas. A mulher do escritor, Liu Xia, está desde 2010 detida em prisão domiciliária, embora nunca tenha sido formalmente acusada.

“As autoridades devem imediatamente e de forma incondicional levantar todas as restrições à sua mulher e permitir que os dois se voltem a encontrar o mais depressa possível”, afirmou o investigador da Amnistia Internacional, Patrick Poon, citado pelo The Guardian.

