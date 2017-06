Barco com 150 pessoas a bordo naufraga na Colômbia

Uma embarcação turística com cerca de 150 pessoas a bordo naufragou na albufeira de uma barragem a 80 quilómetros de Medellín, na Colômbia.

O momento do naufrágio ficou registado em vários vídeos entretanto partilhados através das redes sociais. As imagens sugerem que um grande número de passageiros terão sido salvas com o auxílio de outras embarcações que se encontravam na represa.

Segundo a imprensa colombiana, a força aérea deste país sul-americano está a conduzir uma operação de busca e salvamento no local.

