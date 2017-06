Desabamento de terras na China deixa 141 pessoas soterradas

Há 141 pessoas desaparecidas na sequência de um desabamento de terras ocorrido, este sábado, na China, na província de Sichuan. Nas últimas horas, só três sobreviventes foram retirados da torrente de lama e pedras, o que faz crescer os receios sobre as pessoas que estão soterradas, segundo a agência Reuters.

O desabamento de terras engoliu 46 casas durante a madrugada na localidade de Xinmo, em Maoxian, uma zona montanhosa a norte de Sichuan, próxima da região do Tibete, de acordo com a agência noticiosa chinesa. A hora a que ocorreu o desastre faz prever que a grande maioria das pessoas estaria em casa.

O presidente chinês Xi Jinping apelou ao esforço de salvamento das vítimas. Segundo a agência noticiosa estatal há 400 pessoas envolvidas no salvamento e encontram-se no local seis ambulâncias. As imagens exibidas pela estação televisiva estatal mostram populares e elementos das equipas de salvamento a circular na lama e nas pedras que deslizaram da montanha.

Um investigador da Academia de Ciências Sociais de Chengdu, um tink tank estatal, disse à rádio chinesa internacional que as fortes chuvadas na região são a provável causa para o desabamento de terras. O académico, que não foi identificado, avisou para o risco de uma barragem pode entrar em colapso, colocando em perigo as populações naquela região.

