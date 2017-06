Reposta circulação na Av. António Augusto de Aguiar em Lisboa, após queda de grua

O trânsito na Avenida António Augusto de Aguiar, em Lisboa, foi retomado hoje, depois de ter estado interrompido desde a tarde de quinta-feira devido à queda de uma grua, disse à Lusa fonte da Câmara Municipal.

A circulação automóvel naquela artéria do centro de Lisboa foi reposta nos dois sentidos pelas 01h30 de hoje, confirmou fonte da Divisão de Trânsito da Polícia de Segurança Pública (PSP). "O trânsito está a circular com normalidade e a Polícia Municipal já saiu do local", disse.

A grua caiu na tarde de quinta-feira, tendo o alerta sido dado às 17h46, segundo fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB).

De acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a grua caiu sobre um hotel perto do centro comercial El Corte Inglés ferindo um homem de 49 anos que estava no telhado do edifício. A vítima foi transportada para o Hospital de São José com ferimentos ligeiros.

