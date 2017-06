O Porto saiu à rua sem balão na sua festa de eleição

O cheiro a sardinha e a pimento assado invade a cidade e os martelos saltitam pelo ar de cabeça em cabeça. É sinal de que o São João, no Porto, já começou. Só fazem falta os balões a voar, mas este ano cortaram-lhes as asas. Mesmo assim, os portuenses, e não só, fazem a festa.

São sete da tarde na Avenida da Boavista e os fogareiros começam a ser acesos. Pela estação de metro da Casa da Música saem dezenas de pessoas de todas as idades. Na rotunda da Boavista, à volta da roda gigante, as famílias divertem-se nos carrinhos de choque e deliciam-se com as farturas com canela, açúcar e farinha.

Mas há quem tenha começado mais cedo. Na zona oriental da cidade, Diogo Baia está a preparar o grande dia desde as duas de tarde. Reunido com vários amigos, montaram o “estaminé” nas Fontainhas com uma vista privilegiada sobre o rio Douro. Bifanas, espetadas, cervejas e caipirinhas: está tudo pensado ao pormenor. “É um momento de convívio num momento em que a tendência é para o contrário”, diz o rapaz de 24 anos. “O São João é como a poesia, retira a vida do dia-a-dia”, acrescenta, sorridente. “Comemos, bebemos, vemos o fogo e depois andamos pelos bailaricos”, conta o amigo Francisco Pina, da mesma idade e companheiro de todos os anos no dia 23 de Junho.

Pela emblemática avenida dos Aliados, por onde esta sexta-feira não circulam carros, além dos apitos dos martelos que se ouvem de cada vez que acertam em cheio nos mais distraídos, destaca-se um “Quem quer martelo a dois euros?”, ou “A sardinha aqui é a um e meio!”. Na esquina com a rua Elísio de Melo, um vendedor de óculos e bandoletes que dão luz, mal vê uma câmara apontada, comenta: “Há muita concorrência e pouco dinheiro. Venho de propósito de Lisboa para aqui há 30 anos e agora vende-se muito mal”.

É por esta avenida que Rita Cardoso Rocha e as amigas passeiam. “Este dia é a forma de unir o povo portuense”, realça Rita, estudante do Porto, que marca presença no S. João desde que se lembra. “Esta festa é a alma da cidade”, acrescenta.

À beira-rio, na Praça da Ribeira, Elizabeth Cesena passeia um copo de cerveja numa mão e um martelo na outra, sem saber muito bem porquê. Nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos, mas não veio de tão longe: estuda em Lisboa e veio com três amigas, porque lhe disseram “que esta é a melhor festa do país”. “Viemos só para esta festa de propósito e estamos a adorar. Isto dos martelos é estranho, mas tenho tentado imitar as pessoas que vejo”, diz, rindo às gargalhadas, enquanto espera pelo momento mais alto da noite.

Com 17 minutos de atraso, chegou o famoso e tão aguardado fogo-de-artifício, que deu espetáculo durante outros 17. Por volta das 1h30 da madrugada, os GNR esperavam pelos portuenses na Avenida dos Aliados para um concerto. Era o começo da segunda parte da noite de S. João.

