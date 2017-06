Creche evacuada por precaução devido a incêndio em mata do Cacém

Um incêndio que deflagrou esta tarde na mata do Cacém, concelho de Sintra, levou à evacuação da creche Amor Perfeito, por precaução. O fogo está agora na fase de rescaldo e a situação está a ser controlada pelos bombeiros do Cacém e pela polícia.

PUB

Quando, por volta das 16h, os responsáveis da creche deram conta do incêndio, a directora técnica da instituição, Cláudia Rebelo, decidiu evacuar o edifício e transportar as crianças para o Centro Social Paroquial do Cacém. “Quando vimos as chamas mesmo aqui atrás do edifício, tomámos logo essa decisão”, contou Cláudia Rebelo ao PÚBLICO.

A directora técnica da creche disse que os bombeiros chegaram cerca de cinco minutos depois, seguidos pela polícia que ajudou à evacuação controlada. A creche Amor Perfeito pertence à Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Agualva-Cacém (ARPIAC) e tem um total de 83 crianças. Quando o incêndio deflagrou encontravam-se no local “cerca de 60 crianças”, uma vez que “algumas já tinham ido embora porque os pais já as tinham vindo buscar”, disse Cláudia Rebelo.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A TVI informou que o lar de idosos pertencente à ARPIAC também teria sido evacuado, mas a directora técnica assegurou ao PÚBLICO que apenas a evacuação esteve restringida à creche da associação.

O incêndio deu-se numa zona florestal em perímetro urbano a cerca de 30 metros da ARPIAC e de outros edifícios de habitação, tendo mobilizado 70 operacionais para o terreno apoiados por 20 veículos dos bombeiros. “Não estava descontrolado quando chegámos, mas requer sempre toda a atenção dos operacionais. Agora o incêndio está em fase de rescaldo, completamente dominado”, afirmou ao PÚBLICO o comandante dos bombeiros do Cacém, Luís Pimentel.

O comandante avançou ainda que a evacuação que foi feita resultou de uma manobra de precaução devido à proximidade das chamas. Arderam cerca de dois hectares de mato.

PUB

PUB